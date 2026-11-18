Grand Theft Auto 6 набрала 99 из 100 баллов на агрегаторе Metacritic, разделив первое место в рейтинге самых высокооцененных игр в истории с The Legend of Zelda: Ocarina of Time, вышедшей в 1997 году.

На момент публикации материала Metacritic учёл 146 рецензий. Среди них не было отрицательных оценок, а самая низкая составила 9 из 10. В то же время итоговый балл ещё может измениться, поскольку не все обзоры попали в рейтинг. Однако, по оценке Kotaku, существенное снижение маловероятно, ведь многие крупные издания уже поставили игре максимальные 10 баллов.

Высокий результат зафиксировал и агрегатор OpenCritic: 100% критиков рекомендуют игру, а средняя оценка ведущих рецензентов составляет 98 из 100.

В рейтинге самых высокооцененных игр после GTA 6 и Ocarina of Time расположились SoulCalibur и GTA 4 с 98 баллами. Super Mario Galaxy, GTA 5 и The Legend of Zelda: Breath of the Wild получили по 97 баллов.

Критики также высоко оценили новинку Rockstar Games. Издание IGN поставило ей 10 из 10, назвав игру чрезвычайно проработанной. Обозреватель IGN Люк Рейли заявил, что Grand Theft Auto 6 — самая впечатляющая видеоигра, в которую ему приходилось играть.

В Eurogamer отметили реалистичное изображение мира и сложные судьбы главных героев Джейсона и Люсии. GamesRadar+ назвал проект игрой, способной поглотить десятки часов, а Giant Bomb — лучшей работой Rockstar. В то же время некоторые обозреватели обратили внимание на незначительные проблемы с производительностью, которые, однако, не испортили общего впечатления.

После 13 лет ожидания с момента выхода GTA 5 новая часть уже получила номинации на The Game Awards, в частности в категориях «Игра года» и «Лучший сюжет». По оценкам, прохождение сюжетной кампании может занять около 80 часов.

В ночь на 19 ноября в 00:00 состоится долгожданный релиз Grand Theft Auto VI — новой масштабной игры от Rockstar Games. После многих лет ожидания и многочисленных переносов даты выхода геймеры смогут окунуться в историю криминального дуэта Люсии и Джейсона, которая разворачивается в солнечном Вайс-Сити.

Цифровые предзаказы игры Grand Theft Auto 6 по всему миру по состоянию на 13 ноября оценивались примерно в 12,13 млн копий, а доход от них — в $1,18 млрд.

Новая часть серии видеоигр Grand Theft Auto — GTA VI — выходит в мировой релиз после 13 лет ожидания, двух переносов даты и нескольких утечек. Игра станет доступна на консолях PlayStation 5 и Xbox Series в полночь по местному времени в каждом регионе. Первыми её смогут запустить игроки в Новой Зеландии — в 11:00 по Гринвичу в среду.

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