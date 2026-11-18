《侠盗猎车手6》的主线剧情战役大约需要50小时才能通关。

不过，若要在PlayStation 5上获得白金奖杯，玩家则需要花费约200小时。

据Insider Gaming的内部人士汤姆·亨德森透露，剧情将包含100个任务，分布在五个章节中。上述50小时仅指主线剧情，不包括支线任务和额外活动。

相比之下，《GTA 5》的主线剧情大约需要32小时，而《荒野大镖客2》则需要约50小时。 与此同时，Rockstar North联合总监罗布·尼尔森此前曾透露，他亲自通关《GTA 6》耗时约80小时，其中包含支线任务和探索开放世界的时间。

要获得白金奖杯，拍摄动物可能成为最艰难的挑战之一。据亨德森估计，玩家需要在虚构的莱昂尼达州找到并拍摄170种不同的动物。 类似的机制此前已出现在《荒野大镖客2》中，探索野生动物是达成100%通关进度的一部分。

上述所有信息均基于泄露的预览资料，目前尚未得到Rockstar Games的官方证实。《GTA 6》将登陆PlayStation 5和Xbox Series X/S平台。

来源：Insider Gaming

在《侠盗猎车手VI》可负担性排名中，乌克兰在欧洲各国中垫底。乌克兰的普通工薪族若要购买这款备受期待的游戏的基础版，需要工作超过31小时。 相比之下，位居榜首的卢森堡居民只需工作一个半小时即可。

11月19日凌晨00:00，《侠盗猎车手VI》——Rockstar Games推出的这款备受期待的全新大型游戏——将正式发售。 经过多年的等待和多次延期，玩家终于能够沉浸于露西娅与杰森这对犯罪搭档的故事中，故事背景设定在阳光明媚的怀斯城。

《侠盗猎车手6》在Metacritic上获得了99分（满分100分），与1997年发行的《塞尔达传说：时之笛》并列历史最高评分游戏榜首。

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