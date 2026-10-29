29 октября киберспортивная команда Leo Team одержала победу над MAYBE со счётом 2:1 в стартовом матче группы A закрытой квалификации CCT 2026 Europe Series 13. Главным событием противостояния стала решающая карта Inferno, на которой команды сыграли 65 раундов. После длительной серии овертаймов Leo Team победила со счётом 34:31, проведя одну из самых длинных карт в профессиональном Counter-Strike 2.

Встреча проходила в формате best-of-three, поэтому для победы в матче необходимо было выиграть две карты. Leo Team уверенно начала серию, одолев соперника на Ancient со счётом 13:7. Однако на Cache команда MAYBE смогла сравнять счёт в противостоянии, победив со счётом 13:6.

Таким образом, победитель определялся на третьей карте — Inferno, которая превратилась в настоящее испытание выносливости и концентрации для обеих команд.

65 раундов на Inferno: как Leo Team вырвала победу

Начало решающей карты осталось за Leo Team. Команда выиграла первую половину со счётом 9:3 и получила существенное преимущество. Однако после смены сторон MAYBE смогла вернуться в игру, выиграв девять раундов из двенадцати.

Основное время завершилось со счётом 12:12, поэтому команды перешли к овертаймам. Именно после этого матч приобрел необычный размах.

Соперники продолжали обмениваться выигранными раундами, не позволяя друг другу окончательно закрепить преимущество. В какой-то момент MAYBE даже вышла вперёд со счётом 24:22, однако Leo Team отыгралась и продолжила борьбу.

Напряжённое противостояние продолжалось до счёта 30:30. После этого Leo Team смогла одержать решающее преимущество и завершить карту победой 34:31.

Всего команды провели 65 раундов, из которых 41 пришёлся на дополнительное время. Для сравнения: в стандартном формате MR12 основное время карты CS2 предусматривает максимум 24 раунда.

Кто отличился в составе Leo Team

Длительная игра позволила киберспортсменам установить необычно высокие индивидуальные показатели.

Наибольшее количество убийств в составе Leo Team на Inferno совершил Julien «Tarkky» Buzogany — 52. Он также продемонстрировал самый высокий в команде средний показатель нанесённого урона за раунд — 92,5 ADR.

Французский игрок Etienne «drac» Salaün завершил карту с 50 убийствами и рейтингом HLTV 3.0 на уровне 1,29.

Лучший рейтинг среди игроков Leo Team получил Jakub «aimy» Kleczkowski — 1,30. На его счету 47 убийств, в том числе 31 выстрел в голову.

Кацпер «next1me» Параковски также сыграл важную роль в победе. Он совершил 51 убийство и трижды выиграл ситуации, в которых оставался один против нескольких соперников.

В то же время наибольшее количество убийств среди всех участников матча зафиксировали у игрока MAYBE Александра «shallthing» Владова — 57. На его счету также 35 убийств из AWP.

Почему матч Leo Team стал особенным для CS2

С переходом Counter-Strike 2 на формат MR12 количество раундов в основное время сократилось до 24. Из-за этого матчи, в которых команды проводят более 40–50 раундов, случаются довольно редко. Для таких результатов необходима длительная серия овертаймов, в ходе которых соперники не могут определить победителя.

Противостояние Leo Team и MAYBE на карте Inferno стало одним из примеров столь затяжной борьбы. Команды провели 65 раундов, а итоговый счёт 34:31 позволил этой встрече войти в число самых длинных матчей в CS2. В то же время это не абсолютный рекорд: в 2024 году Fnatic и M80 сыграли 71 раунд на Anubis во время ESL Pro League Season 20.

Для Leo Team победа стала успешным началом выступлений в группе A закрытой квалификации CCT 2026 Europe Series 13. Команда смогла вернуть контроль над игрой после того, как соперник отыграл отставание в основное время, а затем выдержала длительную серию овертаймов. В итоге Leo Team завершила противостояние со счётом 2:1 по картам и одержала важную победу на старте турнира.

Полная статистика матча, индивидуальные результаты игроков и ход раундов опубликованы на HLTV.

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