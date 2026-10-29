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29 жовтня кіберспортивна команда Leo Team здобула перемогу над MAYBE з рахунком 2:1 у стартовому матчі групи A закритої кваліфікації CCT 2026 Europe Series 13. Головною подією протистояння стала вирішальна мапа Inferno, на якій команди зіграли 65 раундів. Після тривалої серії овертаймів Leo Team перемогла з рахунком 34:31, провівши одну з найдовших мап у професійному Counter-Strike 2.

Зустріч проходила у форматі best-of-three, тому для перемоги в матчі необхідно було виграти дві мапи. Leo Team впевнено розпочала серію, здолавши суперника на Ancient із рахунком 13:7. Однак на Cache команда MAYBE змогла зрівняти рахунок у протистоянні, перемігши 13:6.

Таким чином, переможець визначався на третій мапі — Inferno, яка перетворилася на справжнє випробування витривалості та концентрації для обох колективів.

65 раундів на Inferno: як Leo Team вирвала перемогу

Початок вирішальної мапи залишився за Leo Team. Команда виграла першу половину з рахунком 9:3 та отримала суттєву перевагу. Проте після зміни сторін MAYBE змогла повернутися в гру, вигравши дев'ять раундів із дванадцяти.

Основний час завершився з рахунком 12:12, тому команди перейшли до овертаймів. Саме після цього матч набув незвичного масштабу.

Суперники продовжували обмінюватися виграними раундами, не дозволяючи один одному остаточно закріпити перевагу. У певний момент MAYBE навіть вийшла вперед із рахунком 24:22, однак Leo Team відігралася та продовжила боротьбу.

Напружене протистояння тривало до рахунку 30:30. Після цього Leo Team змогла здобути вирішальну перевагу та завершити мапу перемогою 34:31.

Загалом команди провели 65 раундів, із яких 41 припав на додатковий час. Для порівняння, у стандартному форматі MR12 основний час мапи CS2 передбачає максимум 24 раунди.

Хто відзначився у складі Leo Team

Тривала гра дозволила кіберспортсменам встановити незвично високі індивідуальні показники.

Найбільше вбивств у складі Leo Team на Inferno здійснив Julien «Tarkky» Buzogany — 52. Він також продемонстрував найвищий у команді середній показник завданої шкоди за раунд — 92,5 ADR.

Французький гравець Etienne «drac» Salaün завершив мапу з 50 вбивствами та рейтингом HLTV 3.0 на рівні 1,29.

Найкращий рейтинг серед гравців Leo Team отримав Jakub «aimy» Kleczkowski — 1,30. На його рахунку 47 вбивств, зокрема 31 постріл у голову.

Kacper «next1me» Parakowski також відіграв важливу роль у перемозі. Він здійснив 51 вбивство та тричі виграв ситуації, в яких залишався проти кількох суперників.

Водночас найбільшу кількість вбивств серед усіх учасників матчу зафіксували у гравця MAYBE Oleksandr «shallthing» Vladov — 57. На його рахунку також 35 вбивств із AWP.

Чому матч Leo Team став особливим для CS2

Із переходом Counter-Strike 2 на формат MR12 кількість раундів в основний час скоротилася до 24. Через це матчі, в яких команди проводять понад 40–50 раундів, трапляються досить рідко. Для таких результатів необхідна тривала серія овертаймів, під час яких суперники не можуть визначити переможця.

Протистояння Leo Team та MAYBE на Inferno стало одним із прикладів настільки затяжної боротьби. Команди провели 65 раундів, а фінальний рахунок 34:31 дозволив цій зустрічі увійти до числа найдовших мап у CS2. Водночас це не абсолютний рекорд: у 2024 році Fnatic та M80 зіграли 71 раунд на Anubis під час ESL Pro League Season 20.

Для Leo Team перемога стала успішним початком виступів у групі A закритої кваліфікації CCT 2026 Europe Series 13. Команда змогла повернути контроль над грою після того, як суперник відіграв відставання в основний час, а згодом витримала тривалу серію овертаймів. У підсумку Leo Team завершила протистояння з рахунком 2:1 за мапами та здобула важливу перемогу на старті турніру.

Повну статистику матчу, індивідуальні результати гравців та перебіг раундів опубліковано на HLTV.

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