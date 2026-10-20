钢铁公司Coega Steels在南非格克贝哈的Coega经济特区启用了一座价值5亿兰特的新轧钢厂。该设施年产能最高可达15万吨，将把钢坯加工成用于建筑、工业和基础设施项目的成品，Daily Maverick报道。

生产与排放

这项投资包括一座价值3.6亿兰特的轧钢厂，以及该公司现有熔炼设施中的额外工艺流程。新工厂将生产钢筋、角钢、方钢和圆钢，以及扁平轧制产品。

Coega Steels董事阿米特·赛尼表示，公司每生产一吨钢排放约800公斤二氧化碳。相比之下，据他估计，基于铁矿石的传统钢铁生产每吨产品会造成2.5至3.5吨CO₂排放。

赛尼表示，Coega Steels申报排放量中约80%与该公司从Eskom和市政部门购买的电力有关。他指出，该企业力求成为南非最清洁的钢铁生产商之一，包括通过使用可再生能源减少排放。

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就业岗位

公司预计，新轧钢厂将创造300个直接就业岗位和另外300个间接就业岗位。新设施约240名员工计划从南非公民中招聘，而60至80个技术岗位将聘用来自国外的合格专业人员。

公司计划从纳尔逊·曼德拉湾招聘约90%的本地员工。纳尔逊·曼德拉湾商业协会首席执行官丹尼斯·范·赫伊斯斯滕指出，这项投资还将有助于保留企业现有的750个工作岗位。她表示，Coega Steels生产链中的直接和间接供应商支撑着超过2,000个工作岗位。

范·赫伊斯斯滕还表示，当地制造商面临廉价进口产品的竞争、高昂的电力成本、物流问题、政府政策的不确定性以及市政服务中断等挑战。

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