Сталелитейная компания Coega Steels открыла в специальной экономической зоне Coega в Гкеберхе, ЮАР, новый прокатный стан стоимостью 500 млн рандов. Предприятие имеет годовую мощность до 150 тыс. тонн и будет перерабатывать стальные заготовки в готовую продукцию для строительства, промышленности и инфраструктурных проектов, сообщает Daily Maverick.

Производство и выбросы

Инвестиция включает прокатный стан стоимостью 360 млн рандов, а также дополнительные технологические процессы на действующем плавильном производстве компании. На новом предприятии будут выпускать арматуру, уголки, квадратный и круглый прокат, а также плоский прокат.

Директор Coega Steels Амит Саини заявил, что компания выбрасывает около 800 кг углекислого газа на тонну стали. Для сравнения, традиционное производство стали на основе железной руды, по его оценке, приводит к выбросам от 2,5 до 3,5 тонны CO₂ на тонну продукции.

По словам Саини, примерно 80% заявленных выбросов Coega Steels связаны с электроэнергией, которую компания покупает у Eskom и муниципалитета. Он отметил, что предприятие стремится стать одним из самых чистых производителей стали в ЮАР, в частности используя возобновляемую энергию для сокращения выбросов.

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Рабочие места

Новый прокатный стан, как ожидает компания, создаст 300 прямых и еще 300 косвенных рабочих мест. Около 240 работников нового производства планируют нанять среди граждан ЮАР, а на 60–80 технических должностей будут привлекать квалифицированных специалистов из-за рубежа.

Компания намерена набрать примерно 90% местного персонала из Нельсон-Мандела-Бей. Генеральный директор Бизнес-палаты Нельсон-Мандела-Бей Дениз ван Хёйсстен отметила, что инвестиция также поможет сохранить 750 существующих рабочих мест на предприятии. По ее словам, более 2 тыс. рабочих мест поддерживают прямые и косвенные поставщики в производственной цепочке Coega Steels.

Ван Хёйсстен также заявила, что местные производители сталкиваются с конкуренцией со стороны дешевого импорта, высокими расходами на электроэнергию, логистическими проблемами, неопределенностью государственной политики и перебоями в муниципальных услугах.

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