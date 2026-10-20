У ПАР Coega Steels відкрила прокатний стан за 500 млн рандів — Daily Maverick

Сталеливарна компанія Coega Steels відкрила у спеціальній економічній зоні Coega в Гкеберсі, ПАР, новий прокатний стан вартістю 500 млн рандів. Підприємство має річну потужність до 150 тисяч тонн та перероблятиме сталеві заготовки на готову продукцію для будівництва, промисловості й інфраструктурних проєктів, повідомляє Daily Maverick.

Виробництво та викиди

Інвестиція охоплює прокатний стан вартістю 360 млн рандів, а також додаткові технологічні процеси на чинному плавильному виробництві компанії. На новому підприємстві виготовлятимуть арматуру, кутники, квадратний і круглий прокат, а також плоский прокат.

Директор Coega Steels Аміт Саїні заявив, що компанія викидає близько 800 кг вуглекислого газу на тонну сталі. Для порівняння, традиційне виробництво сталі на основі залізної руди, за його оцінкою, спричиняє викиди від 2,5 до 3,5 тонни CO₂ на тонну продукції.

За словами Саїні, приблизно 80% задекларованих викидів Coega Steels пов'язані з електроенергією, яку компанія купує в Eskom та муніципалітету. Він зазначив, що підприємство прагне стати одним із найчистіших виробників сталі у ПАР, зокрема використовуючи відновлювану енергію для скорочення викидів.

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Робочі місця

Новий прокатний стан, за очікуваннями компанії, створить 300 прямих і ще 300 непрямих робочих місць. Близько 240 працівників нового виробництва планують найняти серед громадян ПАР, а для 60–80 технічних посад залучатимуть кваліфікованих фахівців з-за кордону.

Компанія має намір набрати приблизно 90% місцевого персоналу з Нельсон-Мандела-Бей. Генеральна директорка Бізнес-палати Нельсон-Мандела-Бей Деніз ван Huyssteen зазначила, що інвестиція також допоможе зберегти 750 наявних робочих місць на підприємстві. За її словами, понад 2 тисячі робочих місць підтримують прямі та непрямі постачальники у виробничому ланцюгу Coega Steels.

Ван Huyssteen також заявила, що місцеві виробники стикаються з конкуренцією дешевого імпорту, високими витратами на електроенергію, проблемами логістики, невизначеністю державної політики та перебоями в муніципальних послугах.

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