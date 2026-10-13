在澳大利亚，澳式足球联盟（AFL）要求其官方博彩合作伙伴Sportsbet停止在未经知名球员许可的情况下，在社交媒体上使用由人工智能生成的相关内容。该公司还被要求删除AI视频，其中运动员据称重现了电影、电视剧或演讲中的台词，据《卫报》报道。

Instagram上的视频

这些视频设有年龄限制，旨在提高Sportsbet在社交媒体上的受众参与度并吸引新客户。在Guardian Australia提出问询后，这家博彩公司从其Instagram页面删除了这些视频。

在其中一段视频中，AI描绘了前Brisbane Lions球员拉奇·尼尔在其新俱乐部Collingwood领奖，并重现美国说唱歌手Snoop Dogg于2018年在好莱坞星光大道获授星章时的演讲。另一段视频展示了Brisbane Lions球员威尔·阿什克罗夫特，并为其配上了电视剧Ozark中的一句台词。Sportsbet还制作了包含Hawthorn教练萨姆·米切尔和前North Melbourne教练阿拉斯泰尔·克拉克森形象的AI内容。

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球员工会的立场

代表运动员的AFL球员工会在上周末致信联盟，对这些材料表示担忧。该组织表示，未经球员批准，不得使用AI生成的球员形象，并要求删除相关内容及停止这一做法。

该协会还认为，这些视频违反了球员与AFL之间的集体协议，该协议限制了联盟合作伙伴使用运动员形象的方式。2023年至2027年的协议在特定条件下允许Sportsbet无需单独许可使用球员的照片和视频，但其中未提及人工智能。

AFL发言人表示，随着技术的发展，联盟将继续与合作伙伴就AI内容的使用开展合作。Sportsbet表示，公司会考虑合作伙伴的反馈，并正与AFL合作推进在其内容中进一步使用AI。

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