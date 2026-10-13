W Australii Australijska Liga Futbolowa (AFL) zażądała od swojego oficjalnego partnera bukmacherskiego Sportsbet zaprzestania wykorzystywania znanych graczy w treściach do mediów społecznościowych tworzonych przez sztuczną inteligencję bez ich zgody. Firmie nakazano również usunięcie filmów AI, w których sportowcy rzekomo odtwarzali kwestie z filmów, seriali telewizyjnych lub przemówień, informuje The Guardian.

Filmy na Instagramie

Filmy miały ograniczenia wiekowe i zostały stworzone w celu zwiększenia zaangażowania odbiorców Sportsbet w mediach społecznościowych oraz pozyskania nowych klientów. Po zapytaniu Guardian Australia firma bukmacherska usunęła filmy ze swojej strony na Instagramie.

W jednym z filmów AI przedstawiła byłego gracza Brisbane Lions, Lachiego Neale'a, odbierającego nagrodę w swoim nowym klubie Collingwood i odtwarzającego przemówienie amerykańskiego rapera Snoop Dogga z 2018 roku, wygłoszone podczas otrzymania gwiazdy w Hollywoodzkiej Alei Gwiazd. Inny film pokazywał gracza Brisbane Lions Willa Ashcrofta, któremu przypisano kwestię z serialu telewizyjnego Ozark. Sportsbet tworzył również treści AI z wizerunkami trenera Hawthorn Sama Mitchella oraz byłego trenera North Melbourne Alastaira Clarksona.

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Stanowisko Stowarzyszenia Graczy

Stowarzyszenie Graczy AFL, które reprezentuje sportowców, pod koniec ubiegłego tygodnia wysłało do ligi list wyrażający zaniepokojenie tymi materiałami. Organizacja oświadczyła, że wizerunki graczy stworzone przez AI nie mogą być wykorzystywane bez ich zgody, oraz domagała się usunięcia treści i zaprzestania tej praktyki.

Stowarzyszenie uważa również, że filmy naruszały układ zbiorowy między graczami a AFL, który ogranicza sposoby wykorzystywania wizerunków sportowców przez partnerów ligi. Umowa na lata 2023–2027 pod pewnymi warunkami pozwala Sportsbet wykorzystywać zdjęcia i nagrania wideo graczy bez odrębnej zgody, jednak nie zawiera żadnej wzmianki o sztucznej inteligencji.

Przedstawiciel AFL oświadczył, że liga będzie nadal współpracować z partnerami w sprawie wykorzystywania treści AI w miarę rozwoju technologii. Sportsbet poinformował, że uwzględnia opinie partnerów i współpracuje z AFL nad dalszym wykorzystaniem AI w swoich treściach.

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