В Австралии Австралийская футбольная лига (AFL) потребовала от своего официального партнера по ставкам Sportsbet прекратить использовать известных игроков в контенте для социальных сетей, созданном искусственным интеллектом, без их разрешения. Компании также предписали удалить ИИ-видео, в которых спортсмены якобы воспроизводили реплики из фильмов, телесериалов или речей, сообщает The Guardian.

Ролики в Instagram

Видео имели возрастные ограничения и были созданы для повышения вовлеченности аудитории Sportsbet в социальных сетях и поиска новых клиентов. После обращения Guardian Australia букмекерская компания удалила ролики со своей страницы в Instagram.

В одном из видео ИИ изобразил бывшего игрока Brisbane Lions Лаки Нила, получающего награду в своем новом клубе Collingwood и воспроизводящего речь американского рэпера Snoop Dogg 2018 года во время получения звезды на Голливудской аллее славы. Другой ролик показывал игрока Brisbane Lions Уилла Эшкрофта, которому приписали реплику из телесериала Ozark. Sportsbet также создавала ИИ-контент с изображениями тренера Hawthorn Сэма Митчелла и бывшего тренера North Melbourne Аластера Кларксона.

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Позиция Ассоциации игроков

Ассоциация игроков AFL, представляющая спортсменов, в конце прошлой недели направила лиге письмо с обеспокоенностью по поводу этих материалов. В организации заявили, что ИИ-изображения игроков нельзя использовать без их одобрения, и потребовали удалить контент и прекратить такую практику.

Ассоциация также считает, что ролики нарушали коллективное соглашение между игроками и AFL, которое ограничивает способы использования изображений спортсменов партнерами лиги. Соглашение на 2023–2027 годы при определенных условиях позволяет Sportsbet использовать фото и видео игроков без отдельного разрешения, однако не содержит упоминаний об искусственном интеллекте.

Представитель AFL заявил, что лига продолжит сотрудничать с партнерами в вопросе использования ИИ-контента по мере развития технологий. В Sportsbet сообщили, что учитывают отзывы партнеров и работают с AFL над дальнейшим применением ИИ в своем контенте.

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