В Сандтоне, ЮАР, исполняющий обязанности генерального директора Национального совета по азартным играм Лунгиле Дуквана заявил, что часть студентов тратит выплаты Национальной схемы финансовой помощи студентам (NSFAS) на азартные игры. По его словам, деньги на ставки также направляют некоторые получатели социальных грантов Южноафриканского агентства социального обеспечения (Sassa), сообщает TimesLIVE.

Дуквана поднял этот вопрос во время презентации хартии ответственной игры компании Sun International. Он связал риски с растущей доступностью букмекерских платформ через мобильные телефоны: технологии позволяют делать ставки почти в любом месте и в любое время, что создает новые вызовы для регуляторов.

Защита студентов и получателей помощи

NSFAS предоставляет финансовую поддержку студентам, имеющим на нее право, чтобы они могли получать высшее образование и покрывать связанные с обучением расходы. В феврале NSFAS и Национальный совет по азартным играм объявили о партнерстве для информирования студентов о рисках азартных игр, включая онлайн-ставки и незаконный гемблинг.

Дуквана также обратил внимание на распространение рекламы ставок в цифровых сервисах и социальных сетях, с которой молодежь легко сталкивается. Совет разрабатывает нормы и стандарты рекламы, направленные на защиту несовершеннолетних, потребителей и уязвимых групп населения.

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Требования к операторам рынка

Член исполнительного совета провинции Гаутенг по экономическому развитию Вуисва Рамокгопа призвала усилить защиту людей, которым может угрожать вред от азартных игр. Среди необходимых мер она назвала ответственную рекламу, доступные механизмы самоисключения и дополнительные меры защиты для людей, подверженных риску проблем из-за азартных игр.

Ссылаясь на отчет GeoPoll Betting in Africa 2026, Дуквана сказал, что около 95% активных игроков на основных африканских рынках, в том числе в ЮАР, делают ставки через мобильные устройства. Он подчеркнул необходимость действенной проверки возраста, мониторинга игроков и механизмов самоисключения. Генеральный директор Sun International Ульрик Бенгтссон заявил, что компания планирует с 2027 года внедрить инструменты мониторинга на основе искусственного интеллекта для выявления игроков, которым может угрожать вред от азартных игр.

По данным Национального совета по азартным играм, приведенным Рамокгопой, валовой доход игорной индустрии ЮАР в 2024–2025 финансовом году составил 74,9 млрд рандов, а налоги от отрасли — 5,8 млрд рандов. По ее словам, Национальный совет по азартным играм собрал 1,25 млрд рандов для бюджета Гаутенга за тот же период.

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