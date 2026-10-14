W Sandton w RPA pełniący obowiązki dyrektora generalnego Krajowej Rady ds. Hazardu Lungile Dukwana oświadczył, że część studentów wydaje świadczenia z Krajowego Programu Pomocy Finansowej dla Studentów (NSFAS) na hazard. Jak powiedział, pieniądze na zakłady przeznaczają również niektórzy odbiorcy świadczeń socjalnych z Południowoafrykańskiej Agencji Zabezpieczenia Społecznego (Sassa), informuje TimesLIVE.

Dukwana poruszył tę kwestię podczas prezentacji karty odpowiedzialnej gry spółki Sun International. Powiązał ryzyko z rosnącą dostępnością platform bukmacherskich za pośrednictwem telefonów komórkowych: technologia umożliwia obstawianie niemal w każdym miejscu i o każdej porze, co stwarza nowe wyzwania dla regulatorów.

Ochrona studentów i odbiorców pomocy

NSFAS zapewnia wsparcie finansowe uprawnionym studentom, aby mogli zdobywać wyższe wykształcenie i pokrywać wydatki związane z nauką. W lutym NSFAS i Krajowa Rada ds. Hazardu ogłosiły partnerstwo mające informować studentów o ryzykach związanych z hazardem, w tym zakładami online i nielegalnym hazardem.

Dukwana zwrócił również uwagę na rozpowszechnienie reklam zakładów w usługach cyfrowych i mediach społecznościowych, z którymi młodzi ludzie łatwo się stykają. Rada opracowuje przepisy i standardy dotyczące reklam, ukierunkowane na ochronę nieletnich, konsumentów i wrażliwych grup ludności.

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Wymogi wobec operatorów rynku

Członkini rady wykonawczej prowincji Gauteng ds. rozwoju gospodarczego Vuyiswa Ramokgopa wezwała do wzmocnienia ochrony osób, którym może grozić szkoda związana z hazardem. Wśród koniecznych środków wymieniła odpowiedzialną reklamę, dostępne mechanizmy samowykluczenia oraz dodatkowe zabezpieczenia dla osób zagrożonych problemami wynikającymi z hazardu.

Powołując się na raport GeoPoll Betting in Africa 2026, Dukwana powiedział, że około 95% aktywnych graczy na głównych rynkach afrykańskich, w tym w RPA, obstawia za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Podkreślił potrzebę skutecznej weryfikacji wieku, monitorowania graczy i mechanizmów samowykluczenia. Dyrektor generalny Sun International Ulrik Bengtsson oświadczył, że spółka planuje od 2027 roku wdrożyć narzędzia monitorujące oparte na sztucznej inteligencji, aby identyfikować graczy, którym może grozić szkoda związana z hazardem.

Według danych Krajowej Rady ds. Hazardu przytoczonych przez Ramokgopę, przychody brutto branży hazardowej RPA w roku finansowym 2024–2025 wyniosły 74,9 mld randów, a podatki z branży — 5,8 mld randów. Jak powiedziała, Krajowa Rada ds. Hazardu zebrała 1,25 mld randów dla budżetu Gauteng w tym samym okresie.

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