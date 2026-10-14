Регулятор ПАР попередив про витрати виплат студентів і соцдопомоги на ставки — TimesLIVE

У Сандтоні, ПАР, виконувач обов’язків генерального директора Національної ради з азартних ігор Лунгіле Дуквана заявив, що частина студентів витрачає виплати Національної схеми фінансової допомоги студентам (NSFAS) на азартні ігри. За його словами, гроші на ставки також спрямовують деякі одержувачі соціальних грантів Південноафриканського агентства соціального забезпечення (Sassa), повідомляє TimesLIVE.

Дуквана порушив це питання під час презентації хартії відповідальної гри компанії Sun International. Він пов’язав ризики зі зростанням доступності букмекерських платформ через мобільні телефони: технології дають змогу робити ставки майже в будь-якому місці та в будь-який час, що створює нові виклики для регуляторів.

Захист студентів і одержувачів допомоги

NSFAS надає фінансову підтримку студентам, які мають на неї право, щоб вони могли здобувати вищу освіту та покривати пов’язані з навчанням витрати. У лютому NSFAS і Національна рада з азартних ігор оголосили про партнерство для інформування студентів про ризики азартних ігор, зокрема онлайн-ставок та незаконного гемблінгу.

Дуквана також звернув увагу на поширення реклами ставок у цифрових сервісах і соціальних мережах, з якою легко стикається молодь. Рада розробляє норми та стандарти реклами, спрямовані на захист неповнолітніх, споживачів і вразливих груп населення.

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Вимоги до операторів ринку

Членкиня виконавчої ради провінції Гаутенг з економічного розвитку Вуїсва Рамокгопа закликала посилити захист людей, яким може загрожувати шкода від азартних ігор. Вона назвала серед необхідних заходів відповідальну рекламу, доступні механізми самовиключення та додаткові запобіжники для людей із ризиком проблем через азартні ігри.

Посилаючись на звіт GeoPoll Betting in Africa 2026, Дуквана сказав, що близько 95% активних гравців на основних африканських ринках, зокрема в ПАР, роблять ставки через мобільні пристрої. Він наголосив на необхідності дієвої перевірки віку, моніторингу гравців і механізмів самовиключення. Генеральний директор Sun International Ульрік Бенгтссон заявив, що компанія планує з 2027 року запровадити інструменти моніторингу на основі штучного інтелекту для виявлення гравців, яким може загрожувати шкода від азартних ігор.

За даними Національної ради з азартних ігор, наведеними Рамокгопою, валовий дохід гральної індустрії ПАР у 2024–2025 фінансовому році становив 74,9 млрд рандів, а податки від галузі — 5,8 млрд рандів. За її словами, Національна рада з азартних ігор зібрала 1,25 млрд рандів для бюджету Гаутенгу за той самий період.

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