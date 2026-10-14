在南非桑顿，国家博彩委员会代理首席执行官伦吉莱·杜克瓦纳表示，一些学生将国家学生财政援助计划（NSFAS）的补助用于赌博。据他称，一些南非社会保障局（Sassa）社会补助金领取者也将资金用于投注，TimesLIVE报道。

杜克瓦纳在Sun International公司负责任博彩宪章的发布会上提出了这一问题。他将风险与通过手机日益普及的博彩平台联系起来：技术使人们几乎可以在任何地点、任何时间下注，这给监管机构带来了新的挑战。

保护学生和救助金领取者

NSFAS为符合条件的学生提供财政支持，使他们能够接受高等教育并支付与学习相关的费用。今年2月，NSFAS与国家博彩委员会宣布建立合作伙伴关系，以告知学生赌博风险，包括在线投注和非法赌博。

杜克瓦纳还指出，数字服务和社交媒体中博彩广告广泛传播，年轻人很容易接触到这些广告。该委员会正在制定广告规则和标准，旨在保护未成年人、消费者和弱势群体。

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对市场运营商的要求

豪登省经济发展执行委员会成员武伊斯瓦·拉莫科帕呼吁加强对可能面临赌博危害人群的保护。她列举的必要措施包括负责任的广告、易于使用的自我排除机制，以及针对有赌博问题风险人群的额外保障措施。

杜克瓦纳援引《GeoPoll Betting in Africa 2026》报告称，在包括南非在内的主要非洲市场，约95%的活跃赌客通过移动设备下注。他强调，需要有效的年龄验证、玩家监测和自我排除机制。Sun International首席执行官乌尔里克·本特松表示，该公司计划从2027年起引入基于人工智能的监测工具，以识别可能面临赌博危害的玩家。

根据拉莫科帕援引的国家博彩委员会数据，南非博彩业在2024—2025财年的总收入为749亿兰特，行业税收为58亿兰特。她表示，国家博彩委员会在同一时期为豪登省预算筹集了12.5亿兰特。

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