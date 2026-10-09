在波兰，法律与公正党（PiS）和“联盟党”将在卢布斯卡省参议院补选中支持绿山城前市长雅努什·库比茨基。第20选区的投票定于11月22日举行，该选区将选出8月去世的参议员米罗斯瓦夫·鲁赞斯基的继任者。

据Interia报道，两个政治力量在此次选举中的合作，可能成为明年在全国层面建立右翼参议院联盟的可能性的一次检验。PiS议员、选举委员会“右翼参议院联盟”的授权代表耶日·马特尔纳表示，他希望启动谈判，并可能在明年取得结果。

对库比茨基的支持

库比茨基以自己的选举委员会名义参选，而马特尔纳则是独立委员会“右翼参议院联盟”的授权代表。据该媒体报道，这两个委员会进行了登记，以便每个选举委员会中至少有两名与该联盟有关的代表工作。

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库比茨基的团队、PiS和“联盟党”正在收集支持库比茨基的签名。“联盟党”活动人士克雷斯蒂安·卡明斯基解释称，该党决定不提名单独候选人，是为了避免右翼选民的选票分散。

其他竞选参与者

格热戈日·布劳恩领导的“波兰王冠联盟”没有加入该协议。其在绿山城选区的副主席托马什·纳鲁谢维奇据Interia报道此前曾提出库比茨基的候选资格，他计划独立参选。

波兰国家选举委员会已登记12个选举委员会。“10月15日联盟”委员会的候选人将是兹季斯瓦娃·鲁赞斯卡，她是米罗斯瓦夫·鲁赞斯基的遗孀。约安娜·谢尼申表示打算代表“新浪潮”参选，而马雷克·沃赫的无党派地方政府人士计划提名斯瓦沃米尔·布瓦迪卡。

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