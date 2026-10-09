W Polsce Prawo i Sprawiedliwość (PiS) oraz Konfederacja poprą byłego prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego w wyborach uzupełniających do Senatu w województwie lubuskim. Głosowanie w okręgu nr 20, w którym zostanie wybrany następca zmarłego w sierpniu senatora Mirosława Różańskiego, zaplanowano na 22 listopada.

Jak informuje Interia, współpraca dwóch sił politycznych w tych wyborach może stać się sprawdzianem możliwego prawicowego paktu senackiego na szczeblu ogólnokrajowym w przyszłym roku. Poseł PiS Jerzy Materna, pełnomocnik komitetu wyborczego „Pakt Senacki Prawicy”, oświadczył, że chce rozpocząć negocjacje, które mogą przynieść rezultat w przyszłym roku.

Poparcie dla Kubickiego

Kubicki kandyduje z własnego komitetu wyborczego, natomiast Materna jest pełnomocnikiem odrębnego komitetu „Pakt Senacki Prawicy”. Według portalu oba komitety zarejestrowały się, aby w komisjach wyborczych mogło pracować co najmniej po dwóch przedstawicieli związanych z paktem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Podpisy poparcia dla Kubickiego zbierają jego zespół, PiS i Konfederacja. Działacz Konfederacji Krystian Kamiński wyjaśnił rezygnację swojej formacji z wystawienia osobnego kandydata chęcią uniknięcia rozproszenia głosów prawicowego elektoratu.

Inni uczestnicy kampanii

Do porozumienia nie dołączyła Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Jej wiceprezes w okręgu zielonogórskim Tomasz Naruszewicz, który, według Interii, wcześniej proponował kandydaturę Kubickiego, planuje kandydować samodzielnie.

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 12 komitetów wyborczych. Kandydatką komitetu „Koalicja 15 Października” ma być Zdzisława Różańska, wdowa po Mirosławie Różańskim. Joanna Senyszyn zapowiedziała zamiar kandydowania z „Nowej Fali”, a Bezpartyjni Samorządowcy Marka Wocha planują wystawić Sławomira Bładykę.

Czytaj nas na