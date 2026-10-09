В Польше партия «Право и справедливость» (PiS) и «Конфедерация» поддержат бывшего мэра Зелёной Гуры Януша Кубицкого на довыборах в Сенат в Любушском воеводстве. Голосование в округе №20, где выберут преемника умершего в августе сенатора Мирослава Ружаньского, запланировано на 22 ноября.

Как сообщает Interia, сотрудничество двух политических сил на этих выборах может стать проверкой возможного правого сенатского пакта на общенациональном уровне в следующем году. Депутат PiS Ежи Матерна, уполномоченный избирательного комитета «Сенатский пакт правых», заявил, что стремится начать переговоры, которые могут дать результат в следующем году.

Поддержка Кубицкого

Кубицкий баллотируется от собственного избирательного комитета, тогда как Матерна является уполномоченным отдельного комитета «Сенатский пакт правых». По данным издания, два комитета зарегистрировались, чтобы в избирательных комиссиях могли работать как минимум по два представителя, связанных с пактом.

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Подписи в поддержку Кубицкого собирают его команда, PiS и «Конфедерация». Деятель «Конфедерации» Кристиан Каминьский объяснил отказ своей политической силы выдвигать отдельного кандидата желанием избежать распыления голосов правого электората.

Другие участники кампании

К договорённости не присоединилась «Конфедерация Польской Короны» Гжегожа Брауна. Её вице-президент в зелёногурском округе Томаш Нарушевич, который, по данным Interia, ранее предлагал кандидатуру Кубицкого, планирует баллотироваться самостоятельно.

Государственная избирательная комиссия Польши зарегистрировала 12 избирательных комитетов. Кандидаткой от комитета «Коалиция 15 октября» должна стать Здзислава Ружаньская — вдова Мирослава Ружаньского. Йоанна Сенишин заявила о намерении баллотироваться от «Новой волны», а Беспартийные самоуправленцы Марека Воха планируют выдвинуть Славомира Бладыку.

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