PiS і Конфедерація підтримають Кубіцького на довиборах до Сенату Польщі — Interia

У Польщі партія «Право і справедливість» (PiS) та Конфедерація підтримають колишнього мера Зеленої Гури Януша Кубіцького на довиборах до Сенату в Любуському воєводстві. Голосування в окрузі №20, де обиратимуть наступника померлого в серпні сенатора Мирослава Ружаньського, заплановане на 22 листопада.

Як повідомляє Interia, співпраця двох політичних сил на цих виборах може стати перевіркою можливого правого сенатського пакту на загальнонаціональному рівні наступного року. Депутат PiS Єжи Матерна, уповноважений виборчого комітету «Сенатський пакт правиці», заявив, що прагне започаткувати переговори, які можуть дати результат наступного року.

Підтримка Кубіцького

Кубіцький балотується від власного виборчого комітету, тоді як Матерна є уповноваженим окремого комітету «Сенатський пакт правиці». За даними видання, два комітети зареєстрували, щоб у виборчих комісіях могли працювати щонайменше по двоє представників, пов’язаних із пактом.

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Підписи на підтримку Кубіцького збирають його команда, PiS і Конфедерація. Діяч Конфедерації Кристіан Камінський пояснив відмову своєї сили висувати окремого кандидата бажанням уникнути розпорошення голосів правого електорату.

Інші учасники кампанії

До домовленості не долучилася Конфедерація Польської Корони Гжегожа Брауна. Її віцепрезидент у зеленогурському окрузі Томаш Нарушевич, який, за даними Interia, раніше пропонував кандидатуру Кубіцького, планує балотуватися самостійно.

Державна виборча комісія Польщі зареєструвала 12 виборчих комітетів. Кандидаткою від комітету «Коаліція 15 жовтня» має бути Здзіслава Ружаньська — вдова Мирослава Ружаньського. Йоанна Сенишин заявила про намір балотуватися від «Нової хвилі», а Безпартійні самоврядовці Марека Воха планують висунути Славомира Бладика.

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