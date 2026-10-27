爱沙尼亚媒体公司协会呼吁政治人士和监管机构，尤其是欧盟委员会，就Meta面向企业的新使用条款进行干预。该协会认为，这些条款可能允许这家美国科技公司在未经出版商单独同意且不支付费用的情况下使用新闻内容，据ERR News报道。

新规则原定于10月30日生效。在与欧盟委员会讨论后，Meta将日期推迟至11月20日，但爱沙尼亚协会认为，这一延期并未实质性改变局面。

获取出版商材料

该协会评估认为，这些条款要求商业用户，包括新闻出版商，授予Meta使用自动化软件访问网络内容的权利。该公司可以为自身商业目的对这些内容进行索引、存储、搜索和更新，无需另行获得许可或支付报酬。

最初，Meta试图确立使用材料训练人工智能的权利。在出版商抗议后，“训练”一词被删除，但该协会确信，其余措辞仍然足够宽泛，能够涵盖与人工智能相关的使用。

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协会董事会成员瓦伊诺·科尔贝格表示，这些变化可能成为规模最大的内容盗窃。根据他的说法，Meta作为大型数字守门人，会影响其他市场参与者的可见度，因此欧盟对这类平台实施更严格的规则。

对获取新闻的担忧

出版商认为，新条款使他们面临选择：同意使用其材料，或失去吸引读者的重要渠道。科尔贝格还表示，Meta正在测试对在Facebook分享链接的限制：一个月内只能免费分享两个链接。

该协会表示，社交媒体上专业新闻报道可见度的下降，可能限制用户获取可靠信息，并加剧他们对虚假信息的脆弱性。科尔贝格指出，对媒体而言，最激进的举措可能是停止与Meta产品合作。

代表近2000家美国出版商的News/Media Alliance已要求Meta创始人马克·扎克伯格撤回新条款。另有四家欧洲出版商组织向欧盟委员会表达了类似担忧。欧盟委员会驻爱沙尼亚代表处副主任埃利斯·帕埃穆尔德表示，委员会正在监督Meta遵守欧盟法律的情况，包括禁止滥用支配地位的规定。

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