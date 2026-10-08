亚马逊推出了新的 Alexa 平板电脑产品线，包括 Alexa Tablet 12 Pro、Alexa Tablet 11 和 Alexa Tablet 8。这些设备运行 Android，上市时即可访问 Google Play Store，并支持 Alexa+ 人工智能助手。据TechCrunch报道。

此前，亚马逊平板电脑运行 Fire OS，并预装该公司的自有应用商店。亚马逊发言人向该媒体表示，Alexa Tablets 是拥有新硬件和新操作系统的独立产品线，并非更名后的 Fire Tablets。

配备 120 Hz 显示屏的高端型号

Alexa Tablet 12 Pro 配备 12 英寸屏幕，像素密度为 280 ppi，刷新率为 120 Hz，宽高比为 3:2。该设备厚度为 6.5 毫米。这款平板电脑将提供普通显示屏版本，或配备防眩光涂层的哑光 Nanomatte 版本。

亚马逊表示，12 Pro 的计算性能几乎是该公司此前发布的任何平板电脑的三倍，图形性能则高出九倍。该设备配备 Dolby Atmos 扬声器、Wi-Fi 6E，并应可提供最长 16 小时的视频播放时间。该型号还推出了 Alexa Tablet Pro Pen 手写笔和 Pro Keyboard 键盘。

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较小设备与 Alexa+

Alexa Tablet 11 配备 11 英寸 2.5K 显示屏，像素密度为 276 ppi，刷新率为 90 Hz，宽高比为 16:10。制造商称其视频播放时间最长可达 15 小时，并配有两个 Dolby Atmos 扬声器。最紧凑的 Alexa Tablet 8 配备 8.7 英寸屏幕、铝制机身，重量为 329 克。

三款型号均集成 Alexa+。用户可以通过语音或 Ask Alexa 按钮唤起该助手，包括用于控制智能家居。On-Screen Intelligence 功能应可让 Alexa 分析屏幕内容并提供基于上下文的回答。这些平板电脑还获得了更新后的 Kindle 阅读模式：打开应用后，通知将被关闭，蓝光影响会降低，续航时间可达 20 小时。

Alexa Tablet 12 Pro 起售价为 499.99 美元，Nanomatte 版本起售价为 549.99 美元。Alexa Tablet 11 起售价为 329.99 美元，Alexa Tablet 8 起售价为 229.99 美元。美国、墨西哥和加拿大将于 2026 年 10 月 14 日开始销售，英国、德国、法国、意大利和西班牙则于 10 月 19 日开始销售。

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