Amazon zaprezentował nową linię tabletów Alexa, która obejmuje modele Alexa Tablet 12 Pro, Alexa Tablet 11 oraz Alexa Tablet 8. Urządzenia działają na Androidzie, mają dostęp do Google Play Store od początku sprzedaży i obsługują asystenta AI Alexa+. Informuje o tym TechCrunch.

Wcześniej tablety Amazon działały na systemie Fire OS i były dostarczane z własnym sklepem z aplikacjami firmy. Przedstawiciel Amazona powiedział redakcji, że Alexa Tablets to odrębna linia produktów z nowym sprzętem i nowym systemem operacyjnym, a nie przemianowane Fire Tablets.

Flagowy model z wyświetlaczem 120 Hz

Alexa Tablet 12 Pro otrzymał 12-calowy ekran o gęstości 280 ppi, częstotliwości odświeżania 120 Hz i proporcjach 3:2. Grubość urządzenia wynosi 6,5 mm. Tablet będzie dostępny ze standardowym wyświetlaczem lub w matowej wersji Nanomatte z powłoką antyodblaskową.

Według Amazona 12 Pro zapewnia prawie trzykrotnie wyższą wydajność obliczeniową i dziewięciokrotnie wyższą wydajność graficzną niż jakikolwiek tablet, który firma wypuściła wcześniej. Urządzenie wyposażono w głośniki Dolby Atmos, Wi-Fi 6E i ma zapewniać do 16 godzin odtwarzania wideo. Dla tego modelu zaprezentowano również rysik Alexa Tablet Pro Pen oraz klawiaturę Pro Keyboard.

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Mniejsze urządzenia i Alexa+

Alexa Tablet 11 ma 11-calowy wyświetlacz 2,5K o gęstości 276 ppi, częstotliwości odświeżania 90 Hz i proporcjach 16:10. Producent deklaruje do 15 godzin odtwarzania wideo oraz obecność dwóch głośników Dolby Atmos. Najbardziej kompaktowy Alexa Tablet 8 otrzymał ekran o przekątnej 8,7 cala, aluminiową obudowę i waży 329 gramów.

Wszystkie trzy modele mają integrację z Alexa+. Asystenta można wywołać głosem lub przyciskiem Ask Alexa, między innymi do sterowania inteligentnym domem. Funkcja On-Screen Intelligence ma umożliwić Alexie analizowanie zawartości ekranu i udzielanie odpowiedzi kontekstowych. Tablety otrzymały także zaktualizowany tryb czytania w Kindle: po otwarciu aplikacji powiadomienia są wyłączane, ograniczany jest wpływ niebieskiego światła, a czas pracy na baterii może sięgać 20 godzin.

Cena Alexa Tablet 12 Pro zaczyna się od 499,99 dolara, a wersji Nanomatte — od 549,99 dolara. Alexa Tablet 11 będzie kosztować od 329,99 dolara, a Alexa Tablet 8 — od 229,99 dolara. Sprzedaż w USA, Meksyku i Kanadzie rozpocznie się 14 października 2026 roku, a w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii — 19 października.

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