Amazon представила три планшети Alexa з Google Play Store — TechCrunch

Amazon представила нову лінійку планшетів Alexa, до якої увійшли моделі Alexa Tablet 12 Pro, Alexa Tablet 11 та Alexa Tablet 8. Пристрої працюють на Android, мають доступ до Google Play Store від початку продажів і підтримують ШІ-помічник Alexa+. Про це повідомляє TechCrunch.

Раніше планшети Amazon працювали на Fire OS та постачалися з власним магазином застосунків компанії. Представник Amazon заявив виданню, що Alexa Tablets є окремою продуктовою лінійкою з новим апаратним забезпеченням і новою операційною системою, а не перейменованими Fire Tablets.

Старша модель із дисплеєм 120 Гц

Alexa Tablet 12 Pro отримав 12-дюймовий екран із щільністю 280 ppi, частотою оновлення 120 Гц і співвідношенням сторін 3:2. Товщина пристрою становить 6,5 мм. Планшет буде доступний зі звичайним дисплеєм або матовою версією Nanomatte з антибліковим покриттям.

За заявою Amazon, 12 Pro забезпечує майже утричі вищу обчислювальну та у дев’ять разів вищу графічну продуктивність, ніж будь-який планшет, який компанія випускала раніше. Пристрій оснащений динаміками Dolby Atmos, Wi-Fi 6E та має забезпечувати до 16 годин відтворення відео. Для моделі також представили стилус Alexa Tablet Pro Pen і клавіатуру Pro Keyboard.

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Молодші пристрої та Alexa+

Alexa Tablet 11 має 11-дюймовий дисплей 2,5K із щільністю 276 ppi, частотою оновлення 90 Гц і співвідношенням сторін 16:10. Виробник заявляє до 15 годин відтворення відео та наявність двох динаміків Dolby Atmos. Найкомпактніший Alexa Tablet 8 отримав 8,7-дюймовий екран, алюмінієвий корпус і вагу 329 грамів.

Усі три моделі мають інтеграцію Alexa+. Помічника можна викликати голосом або кнопкою Ask Alexa, зокрема для керування розумним будинком. Функція On-Screen Intelligence має дозволити Alexa аналізувати вміст екрана й надавати контекстні відповіді. Планшети також отримали оновлений режим читання в Kindle: після відкриття застосунку сповіщення вимикаються, зменшується вплив синього світла, а автономність може сягати 20 годин.

Ціна Alexa Tablet 12 Pro стартує від 499,99 долара, версії Nanomatte — від 549,99 долара. Alexa Tablet 11 коштуватиме від 329,99 долара, Alexa Tablet 8 — від 229,99 долара. Продажі у США, Мексиці та Канаді стартують 14 жовтня 2026 року, а у Великій Британії, Німеччині, Франції, Італії та Іспанії — 19 жовтня.

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