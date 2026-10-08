Amazon представила новую линейку планшетов Alexa, в которую вошли модели Alexa Tablet 12 Pro, Alexa Tablet 11 и Alexa Tablet 8. Устройства работают на Android, имеют доступ к Google Play Store с начала продаж и поддерживают ИИ-помощника Alexa+. Об этом сообщает TechCrunch.

Ранее планшеты Amazon работали на Fire OS и поставлялись с собственным магазином приложений компании. Представитель Amazon заявил изданию, что Alexa Tablets являются отдельной продуктовой линейкой с новым аппаратным обеспечением и новой операционной системой, а не переименованными Fire Tablets.

Старшая модель с дисплеем 120 Гц

Alexa Tablet 12 Pro получил 12-дюймовый экран с плотностью 280 ppi, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 3:2. Толщина устройства составляет 6,5 мм. Планшет будет доступен с обычным дисплеем или в матовой версии Nanomatte с антибликовым покрытием.

По заявлению Amazon, 12 Pro обеспечивает почти втрое более высокую вычислительную и в девять раз более высокую графическую производительность, чем любой планшет, который компания выпускала ранее. Устройство оснащено динамиками Dolby Atmos, Wi-Fi 6E и должно обеспечивать до 16 часов воспроизведения видео. Для модели также представили стилус Alexa Tablet Pro Pen и клавиатуру Pro Keyboard.

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Младшие устройства и Alexa+

Alexa Tablet 11 имеет 11-дюймовый дисплей 2,5K с плотностью 276 ppi, частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 16:10. Производитель заявляет до 15 часов воспроизведения видео и наличие двух динамиков Dolby Atmos. Самый компактный Alexa Tablet 8 получил 8,7-дюймовый экран, алюминиевый корпус и вес 329 граммов.

Все три модели имеют интеграцию Alexa+. Помощника можно вызвать голосом или кнопкой Ask Alexa, в том числе для управления умным домом. Функция On-Screen Intelligence должна позволить Alexa анализировать содержимое экрана и предоставлять контекстные ответы. Планшеты также получили обновленный режим чтения в Kindle: после открытия приложения уведомления отключаются, уменьшается воздействие синего света, а автономность может достигать 20 часов.

Цена Alexa Tablet 12 Pro начинается от 499,99 доллара, версии Nanomatte — от 549,99 доллара. Alexa Tablet 11 будет стоить от 329,99 доллара, Alexa Tablet 8 — от 229,99 доллара. Продажи в США, Мексике и Канаде начнутся 14 октября 2026 года, а в Великобритании, Германии, Франции, Италии и Испании — 19 октября.

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