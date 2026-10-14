Claude模型开发商Anthropic已在新加坡开设办公室，并与该国政府签署了关于人工智能合作的谅解备忘录。该协议涵盖人工智能安全、模型评估、负责任的技术部署以及事件响应，Channel NewsAsia报道。

人工智能安全合作

10月13日，在Singapore International Cyber Week会议期间，Anthropic联合创始人本杰明·曼恩与新加坡数字发展和信息部常任秘书长Chng Kai Fong签署了该备忘录。数字发展和信息部长约瑟芬·陈以及Anthropic亚太地区政策负责人迈克尔·塞利托出席了仪式。

曼恩表示，合作的重点领域之一将是对新模型进行安全评估。他说，在模型训练期间，其能力并不总能被完全预测，因此需要与人工智能安全研究机构合作，以便在开发阶段了解此类系统的风险和益处。

他还指出，该备忘录将有助于研究政府与企业建立合作伙伴关系的机制，以安全、负责任地发展技术，以及研究这些技术对社会和劳动力市场的影响。

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位于莱佛士坊地区的办公室

Anthropic的新办公室位于莱佛士坊商业区。该公司没有披露其在新加坡的团队规模，但其网站列出了12个职位空缺，涵盖财务职位和销售领域职位。

Anthropic东盟国家总经理戴尔·芬利表示，公司计划扩大当地团队。他说，Anthropic已经拥有来自公共部门、大型企业、科技公司和初创企业的客户。

Claude在公共部门的使用

Anthropic自2023年起就与新加坡合作，当时该公司加入了由Infocomm Media Development Authority和AI Verify Foundation开展的评估测试环境。据该公司称，政府机构GovTech的1,500多名工程师和技术人员正在使用Claude Code，以升级政府系统并加快软件开发。

最新的Anthropic Economic Index还将新加坡列为121个国家中按人口相对使用Claude.ai程度计算的第二位。Anthropic估计，该国的服务使用水平是其人口预期水平的5.81倍。

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