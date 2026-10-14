Компания Anthropic, разработчик модели Claude, открыла офис в Сингапуре и подписала с правительством страны меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта. Соглашение охватывает безопасность ИИ, оценку моделей, ответственное внедрение технологий и реагирование на инциденты, сообщает Channel NewsAsia.

Сотрудничество в сфере безопасности ИИ

Меморандум подписали 13 октября в рамках конференции Singapore International Cyber Week сооснователь Anthropic Бенджамин Манн и постоянный секретарь Министерства цифрового развития и информации Сингапура Чнг Кай Фонг. На церемонии присутствовали министр цифрового развития и информации Джозефин Тео и руководитель политики Anthropic в Азиатско-Тихоокеанском регионе Майкл Селлитто.

Манн заявил, что одним из ключевых направлений сотрудничества будет оценка безопасности новых моделей. По его словам, возможности моделей не всегда можно полностью предсказать во время обучения, поэтому взаимодействие с институтами безопасности ИИ необходимо для понимания рисков и преимуществ таких систем на этапе разработки.

Он также отметил, что меморандум должен помочь изучать механизмы партнерства государства и бизнеса для безопасного и ответственного развития технологий, а также их влияние на общество и рынок труда.

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Офис в районе Раффлз-Плейс

Новый офис Anthropic расположен в деловом районе Раффлз-Плейс. Компания не раскрыла численность команды в Сингапуре, однако на ее сайте было указано 12 вакансий — от финансовых до должностей в сфере продаж.

Генеральный менеджер Anthropic в странах АСЕАН Дейл Финлей сообщил, что компания планирует расширять местную команду. По его словам, у Anthropic уже есть клиенты в государственном секторе, крупных компаниях, технологических компаниях и стартапах.

Использование Claude в госсекторе

Anthropic сотрудничает с Сингапуром с 2023 года, когда присоединилась к тестовой среде оценки, проводимой Infocomm Media Development Authority и AI Verify Foundation. По данным компании, более 1 500 инженеров и технических сотрудников правительственного агентства GovTech используют Claude Code для модернизации государственных систем и ускорения разработки программного обеспечения.

Последний Anthropic Economic Index также поставил Сингапур на второе место среди 121 страны по использованию Claude.ai относительно численности населения. По оценке Anthropic, уровень использования сервиса в стране в 5,81 раза превышает ожидаемый показатель для ее населения.

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