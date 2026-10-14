Firma Anthropic, twórca modelu Claude, otworzyła biuro w Singapurze i podpisała z rządem tego kraju memorandum o współpracy w dziedzinie sztucznej inteligencji. Porozumienie obejmuje bezpieczeństwo AI, ocenę modeli, odpowiedzialne wdrażanie technologii oraz reagowanie na incydenty, informuje Channel NewsAsia.

Współpraca w zakresie bezpieczeństwa AI

Memorandum podpisali 13 października na marginesie konferencji Singapore International Cyber Week współzałożyciel Anthropic Benjamin Mann oraz Chng Kai Fong, stały sekretarz singapurskiego Ministerstwa Rozwoju Cyfrowego i Informacji. W ceremonii uczestniczyli minister rozwoju cyfrowego i informacji Josephine Teo oraz szef polityki Anthropic w regionie Azji i Pacyfiku Michael Sellitto.

Mann powiedział, że jednym z kluczowych obszarów współpracy będzie ocena bezpieczeństwa nowych modeli. Jak zaznaczył, możliwości modeli nie zawsze można w pełni przewidzieć podczas ich trenowania, dlatego współpraca z instytutami bezpieczeństwa AI jest potrzebna, aby rozumieć ryzyka i korzyści takich systemów na etapie ich opracowywania.

Dodał również, że memorandum ma pomóc badać mechanizmy partnerstwa państwa i biznesu na rzecz bezpiecznego i odpowiedzialnego rozwoju technologii, a także ich wpływ na społeczeństwo i rynek pracy.

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Biuro w dzielnicy Raffles Place

Nowe biuro Anthropic znajduje się w biznesowej dzielnicy Raffles Place. Firma nie ujawniła liczebności zespołu w Singapurze, jednak na jej stronie internetowej widniało 12 ofert pracy — od stanowisk finansowych po stanowiska w sprzedaży.

Dyrektor generalny Anthropic na kraje ASEAN, Dale Finlay, poinformował, że firma planuje rozszerzać lokalny zespół. Jak powiedział, Anthropic ma już klientów w sektorze publicznym, dużych przedsiębiorstwach, firmach technologicznych i startupach.

Wykorzystanie Claude w sektorze publicznym

Anthropic współpracuje z Singapurem od 2023 roku, kiedy dołączyła do środowiska testowego oceny prowadzonego przez Infocomm Media Development Authority oraz AI Verify Foundation. Według firmy ponad 1 500 inżynierów i pracowników technicznych rządowej agencji GovTech korzysta z Claude Code, aby modernizować systemy państwowe i przyspieszać tworzenie oprogramowania.

Najnowszy Anthropic Economic Index również umieścił Singapur na drugim miejscu wśród 121 krajów pod względem korzystania z Claude.ai w relacji do liczby ludności. Według szacunków Anthropic poziom korzystania z usługi w kraju jest 5,81 razy wyższy od oczekiwanego wskaźnika dla jego populacji.

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