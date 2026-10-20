中国公司CIQTEK在南京正式发布了200千伏透射电子显微镜TEM-F200。该设备的点分辨率为0.25纳米，信息极限为0.1纳米，《南华早报》报道。

该型号于周日在2026年全国电子显微学会议期间亮相。CIQTEK董事长何宇表示，TEM-F200旨在用于先进材料和半导体的高分辨率成像及缺陷分析。

批量生产

何宇表示，经过长期研发，TEM-F200已具备批量生产和交付能力。中国仪器仪表学会分析仪器分会秘书长吴爱华指出，该显微镜还可应用于生物医学，并增强中国在分析测试技术方面的自给能力。

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透射电子显微镜使用电子束而非光线：电子束穿过薄样品，并在探测器上形成图像。这类系统尤其用于材料科学、生命科学、纳米技术和微芯片制造。

TEM市场的竞争

现代通用电子显微镜通常在200千伏加速电压下运行，这有助于平衡分辨率与样品损伤。该报称，商业透射电子显微镜市场长期以来主要由美国和日本制造商控制，其中包括赛默飞世尔科技和JEOL。其旗舰级200千伏型号的信息极限约为0.11至0.12纳米。

中国此前在科研和工业需求方面很大程度上依赖进口TEM。2024年，研究机构Bioland Laboratory研发出120千伏TH-F120型号，CIQTEK负责生产和销售。2025年，Suzhou Bozhon Instrument Technology发布了商用200千伏BZ-F200显微镜。

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