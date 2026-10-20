Chińska firma CIQTEK oficjalnie zaprezentowała w Nankinie 200-kilowoltowy transmisyjny mikroskop elektronowy TEM-F200. Urządzenie ma rozdzielczość punktową 0,25 nanometra oraz granicę informacyjną 0,1 nanometra, podaje South China Morning Post.

Model zaprezentowano w niedzielę podczas Krajowej Konferencji Mikroskopii Elektronowej 2026. Przewodniczący CIQTEK He Yu oświadczył, że TEM-F200 jest przeznaczony do obrazowania w wysokiej rozdzielczości i analizy defektów w zaawansowanych materiałach oraz półprzewodnikach.

Produkcja seryjna

Według He Yu, po długotrwałych badaniach i pracach rozwojowych TEM-F200 osiągnął możliwości produkcji seryjnej i dostaw. Wu Aihua, sekretarz generalny działu przyrządów analitycznych Chińskiego Towarzystwa Przyrządów i Kontroli, zaznaczył, że mikroskop może być także stosowany w biomedycynie i wzmocnić samowystarczalność Chin w technologiach testów analitycznych.

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Transmisyjna mikroskopia elektronowa wykorzystuje wiązkę elektronów zamiast światła: przechodzi ona przez cienką próbkę i tworzy obraz na detektorze. Takie systemy są wykorzystywane między innymi w materiałoznawstwie, naukach o życiu, nanotechnologii i produkcji mikrochipów.

Konkurencja na rynku TEM

Nowoczesne uniwersalne mikroskopy elektronowe często pracują przy napięciu przyspieszającym 200 kV, co pomaga zachować równowagę między rozdzielczością a uszkodzeniem próbek. Według publikacji rynek komercyjnych transmisyjnych mikroskopów elektronowych od dawna jest w większości kontrolowany przez amerykańskich i japońskich producentów, w tym Thermo Fisher Scientific i JEOL. Ich flagowe modele 200-kilowoltowe mają granicę informacyjną wynoszącą około 0,11–0,12 nanometra.

Chiny wcześniej w dużej mierze zależały od importowanych TEM na potrzeby badawcze i przemysłowe. W 2024 roku instytut badawczy Bioland Laboratory stworzył model TH-F120 o napięciu 120 kilowoltów, który CIQTEK produkuje i sprzedaje. W 2025 roku firma Suzhou Bozhon Instrument Technology zaprezentowała komercyjny 200-kilowoltowy mikroskop BZ-F200.

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