Китайская компания CIQTEK официально представила в Нанкине 200-киловольтный просвечивающий электронный микроскоп TEM-F200. Устройство имеет точечное разрешение 0,25 нанометра и информационный предел 0,1 нанометра, сообщает South China Morning Post.

Модель представили в воскресенье во время Национальной конференции по электронной микроскопии 2026 года. Председатель CIQTEK Хэ Юй заявил, что TEM-F200 предназначен для визуализации с высоким разрешением и анализа дефектов в современных материалах и полупроводниках.

Серийное производство

По словам Хэ Юя, после длительных исследований и разработок TEM-F200 достиг возможностей серийного производства и поставок. Генеральный секретарь подразделения аналитических приборов Китайского общества приборостроения и контроля У Айхуа отметил, что микроскоп также может применяться в биомедицине и усилить самодостаточность Китая в технологиях аналитического тестирования.

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Просвечивающая электронная микроскопия использует пучок электронов, а не свет: он проходит через тонкий образец и формирует изображение на детекторе. Такие системы используются, в частности, в материаловедении, науках о жизни, нанотехнологиях и производстве микросхем.

Конкуренция на рынке TEM

Современные универсальные электронные микроскопы часто работают при ускоряющем напряжении 200 кВ, что помогает сохранять баланс между разрешением и повреждением образцов. По данным издания, рынок коммерческих просвечивающих электронных микроскопов длительное время преимущественно контролируют американские и японские производители, в том числе Thermo Fisher Scientific и JEOL. Их флагманские 200-киловольтные модели имеют информационный предел около 0,11–0,12 нанометра.

Китай ранее в значительной степени зависел от импортных TEM для исследовательских и промышленных нужд. В 2024 году исследовательский институт Bioland Laboratory создал 120-киловольтную модель TH-F120, которую CIQTEK производит и продаёт. В 2025 году компания Suzhou Bozhon Instrument Technology представила коммерческий 200-киловольтный микроскоп BZ-F200.

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