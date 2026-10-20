一项针对2025年3月28日发生在缅甸曼德勒附近、震级为7.7级地震的新研究显示，断层的形状可能影响震动的强度和分布。据Live Science报道，这些数据或可帮助科学家更准确地模拟加利福尼亚州圣安德烈亚斯断层可能发生的大地震所造成的后果。

实皆断层的结构

缅甸地震的震感也传至约1330公里外的曼谷。至少3700人死亡。研究人员分析了详细的卫星数据以及一段监控摄像头录像，录像记录了断层移动期间地面破裂的过程。

模拟显示，实皆断层并非地下的一条垂直平面。在其北部，断层面向西倾斜；在中部，断层面呈垂直状态；在南部，断层面向东倾斜。加州大学圣迭戈分校斯克里普斯海洋研究所的地球物理学家爱丽丝-阿格妮丝·加布里埃尔表示，较强的震动通常发生在断层倾斜的方向。

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对加利福尼亚州的意义

实皆断层与人口密集地区附近的其他走滑断层具有共同特征，其中包括圣安德烈亚斯断层。加利福尼亚州的这条断层同样向内陆倾斜，指向加州高地沙漠。如果圣安德烈亚斯断层可能发生的大地震以类似缅甸事件的方式发展，较强震动可能出现在其内陆一侧、人口较少的一侧，而非沿海地区。

科学家还发现，实皆断层的个别断层段曾处于锁定状态，并累积应力达186年。利用地震发生前可获得的数据，研究团队能够预测破裂传播的轨迹、形状和速度。加布里埃尔强调，不可能预测地震发生的确切时间和地点，但对断层进行长期观测或可帮助预测此类事件的某些特征。

研究人员正致力于更新圣安德烈亚斯断层可能发生大地震的模型。相关结果计划用于帮助民众做好准备、为建筑规范提供信息，并支持紧急响应部门的工作。

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