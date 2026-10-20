Новое исследование землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего 28 марта 2025 года возле Мандалая в Мьянме, показало, что форма разлома может влиять на силу и распределение сотрясений. Эти данные могут помочь ученым точнее моделировать последствия возможного крупного землетрясения на разломе Сан-Андреас в Калифорнии, сообщает Live Science.

Строение разлома Сагаинг

Толчки землетрясения в Мьянме ощущались также в Бангкоке, расположенном примерно в 1330 километрах. Погибли по меньшей мере 3700 человек. Исследователи проанализировали подробные спутниковые данные и запись камеры наблюдения, на которой зафиксирован разрыв грунта во время движения разлома.

Моделирование показало, что разлом Сагаинг не является вертикальной плоскостью под землей. В его северной части поверхность разлома наклонена на запад, в центральной — вертикальна, а в южной — наклонена на восток. По словам геофизика Института океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего Алисы-Агнес Габриэль, более сильные сотрясения обычно происходят в направлении наклона разлома.

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Значение для Калифорнии

Разлом Сагаинг имеет общие черты с другими сдвиговыми разломами вблизи населенных районов, в том числе с Сан-Андреасом. Калифорнийский разлом также наклонен вглубь суши — в сторону высокогорной пустыни Калифорнии. Если возможное крупное землетрясение на Сан-Андреасе будет развиваться подобно событию в Мьянме, более сильные сотрясения могут прийтись на его внутреннюю, менее населенную сторону, а не на прибрежные районы.

Ученые также установили, что отдельные сегменты разлома Сагаинг были заблокированы и накапливали напряжение 186 лет. Используя данные, доступные до землетрясения, команда смогла предсказать траекторию, форму и скорость распространения разрыва. Габриэль подчеркнула, что точное время и место землетрясения предсказать невозможно, однако длительные наблюдения за разломами могут помочь прогнозировать отдельные характеристики таких событий.

Исследователи работают над обновлением модели возможного крупного землетрясения на Сан-Андреасе. Результаты планируют использовать для подготовки населения, информирования строительных норм и работы служб реагирования на чрезвычайные ситуации.

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