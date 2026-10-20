Нове дослідження землетрусу магнітудою 7,7, який 28 березня 2025 року стався поблизу Мандалая в М’янмі, показало, що форма розлому може впливати на силу й розподіл струшування. Ці дані можуть допомогти вченим точніше моделювати наслідки можливого великого землетрусу на розломі Сан-Андреас у Каліфорнії, повідомляє Live Science.

Будова розлому Сагаїн

Поштовхи землетрусу в М’янмі відчули також у Бангкоку, що розташований приблизно за 1330 кілометрів. Кількість загиблих становила щонайменше 3700 людей. Дослідники проаналізували детальні супутникові дані та запис камери спостереження, на якому зафіксували розрив ґрунту під час руху розлому.

Моделювання засвідчило, що розлом Сагаїн не є вертикальною площиною під землею. У його північній частині поверхня розлому нахилена на захід, у центральній — вертикальна, а в південній — нахилена на схід. За словами геофізикині Інституту океанографії Скриппса Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Аліс-Агнес Габріель, сильніше струшування зазвичай відбувається в напрямку нахилу розлому.

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Значення для Каліфорнії

Розлом Сагаїн має спільні риси з іншими зсувними розломами поблизу населених районів, зокрема із Сан-Андреасом. Каліфорнійський розлом також нахилений углиб суходолу — у напрямку високогірної пустелі Каліфорнії. Якщо можливий великий землетрус на Сан-Андреасі розвиватиметься подібно до події в М’янмі, сильніше струшування може припасти на його внутрішній, менш заселений бік, а не на прибережні райони.

Науковці також встановили, що окремі сегменти розлому Сагаїн були заблокованими й накопичували напруження 186 років. Використовуючи дані, доступні до землетрусу, команда змогла передбачити траєкторію, форму та швидкість поширення розриву. Габріель наголосила, що точний час і місце землетрусу передбачити неможливо, проте тривалі спостереження за розломами можуть допомогти прогнозувати окремі характеристики таких подій.

Дослідники працюють над оновленням моделі можливого великого землетрусу на Сан-Андреасі. Результати планують використати для підготовки населення, інформування будівельних норм і роботи служб реагування на надзвичайні ситуації.

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