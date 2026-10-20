在美国，由前OpenAI员工鲍勃·麦格鲁创立的初创公司Arda以15亿美元的公司估值融资2.3亿美元。该公司正在开发用于制造业自动化的人工智能软件，CNBC报道。

面向制造工程师的人工智能

本轮融资由Altimeter Capital、Accel和Khosla Ventures领投。据麦格鲁称，Arda的模型已部署在国防科技公司Anduril。

这位创始人将该产品描述为面向制造工程师的界面和人工智能代理，其作用类似于面向程序员的Claude或Cursor。他指出，在产品设计变更后，员工可在一天内接受再培训，而使自动化适应新设计可能需要三到六个月。据他所说，Arda应帮助工程师更快地为新设计建立装配线，包括用于武器或无人机的装配线。

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团队与计划

麦格鲁于2017年加入OpenAI，并在ChatGPT推出前参与早期模型推理能力的研发。2024年，在包括首席技术官米拉·穆拉蒂以及联合创始人兼首席科学家伊利亚·苏茨克维在内的一系列高级员工离职期间，他离开了该公司。

Arda的联合创始人还包括参与创建Adept、此前曾在Google和Meta工作的奥古斯都·奥德纳，以及前Palantir工程师亚历克斯·马克和雅各布·弗里克。为运行其产品，这家初创公司结合了自有模型、开源模型以及部分前沿模型。

麦格鲁称，Arda路线图的下一个方向是机器人技术。在他看来，工厂自动化能够帮助将部分制造业和就业岗位带回美国。

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