W USA startup Arda, założony przez byłego pracownika OpenAI Boba McGrewa, pozyskał 230 mln dolarów przy wycenie spółki na 1,5 mld dolarów. Firma rozwija oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję do automatyzacji produkcji, podaje CNBC.

AI dla inżynierów produkcji

Rundzie finansowania przewodziły Altimeter Capital, Accel i Khosla Ventures. Według McGrewa modele Ardy zostały już wdrożone w firmie technologii obronnych Anduril.

Założyciel opisał produkt jako interfejs i agenta AI dla inżynierów produkcji, podobnego pod względem roli do Claude’a lub Cursora dla programistów. Zauważył, że po zmianie konstrukcji produktu pracownika można przeszkolić w ciągu dnia, podczas gdy dostosowanie automatyzacji do nowego projektu może trwać od trzech do sześciu miesięcy. Według niego Arda ma pomóc inżynierom szybciej tworzyć linie montażowe dla nowych konstrukcji, w tym dla uzbrojenia lub dronów.

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Zespół i plany

McGrew dołączył do OpenAI w 2017 roku i pracował nad zdolnościami rozumowania wczesnych modeli przed uruchomieniem ChatGPT. W 2024 roku opuścił firmę wśród serii odejść wysokich rangą pracowników, w tym dyrektorki ds. technologii Miry Murati oraz współzałożyciela i głównego naukowca Ilii Sutskevera.

Wśród współzałożycieli Ardy są także Augustus Odena, który uczestniczył w stworzeniu Adept i wcześniej pracował w Google oraz Meta, a także byli inżynierowie Palantir Alex Mark i Jacob Frick. Do działania produktu startup łączy własne modele, modele open source oraz część modeli najnowszej generacji.

McGrew wskazał robotykę jako kolejny kierunek na mapie drogowej Ardy. Jego zdaniem automatyzacja fabryk może pomóc sprowadzić z powrotem do USA część produkcji i miejsc pracy.

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