Стартап Arda залучив $230 млн за оцінки $1,5 млрд — CNBC

У США стартап Arda, заснований колишнім співробітником OpenAI Бобом Макгрю, залучив $230 млн за оцінки компанії у $1,5 млрд. Компанія розробляє програмне забезпечення зі штучним інтелектом для автоматизації виробництва, повідомляє CNBC.

ШІ для інженерів-виробничників

Раунд фінансування очолили Altimeter Capital, Accel і Khosla Ventures. За словами Макгрю, моделі Arda вже розгорнули в компанії оборонних технологій Anduril.

Засновник описав продукт як інтерфейс і ШІ-агента для інженерів-виробничників, подібного за роллю до Claude або Cursor для програмістів. Він зазначив, що після зміни конструкції виробу працівника можна перенавчити за день, тоді як адаптація автоматизації під новий дизайн може тривати від трьох до шести місяців. За його словами, Arda має допомогти інженерам швидше створювати складальні лінії для нових конструкцій, зокрема для озброєнь або дронів.

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Команда та плани

Макгрю приєднався до OpenAI у 2017 році та працював над можливостями міркування ранніх моделей до запуску ChatGPT. У 2024 році він залишив компанію на тлі низки відставок високопоставлених працівників, серед яких були технічна директорка Міра Мураті та співзасновник і головний науковець Ілля Суцкевер.

До співзасновників Arda також належать Августус Одена, який брав участь у створенні Adept і раніше працював у Google та Meta, а також колишні інженери Palantir Алекс Марк і Якоб Фрік. Для роботи продукту стартап поєднує власні моделі, моделі з відкритим кодом і частину передових моделей.

Наступним напрямом у дорожній карті Arda Макгрю назвав робототехніку. На його думку, автоматизація фабрик може допомогти повернути до США частину виробництва та робочих місць.

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