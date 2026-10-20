В США стартап Arda, основанный бывшим сотрудником OpenAI Бобом Макгрю, привлек $230 млн при оценке компании в $1,5 млрд. Компания разрабатывает программное обеспечение с искусственным интеллектом для автоматизации производства, сообщает CNBC.

ИИ для инженеров производства

Раунд финансирования возглавили Altimeter Capital, Accel и Khosla Ventures. По словам Макгрю, модели Arda уже развернуты в компании оборонных технологий Anduril.

Основатель описал продукт как интерфейс и ИИ-агента для инженеров производства, сходного по роли с Claude или Cursor для программистов. Он отметил, что после изменения конструкции изделия работника можно переобучить за день, тогда как адаптация автоматизации к новому дизайну может занимать от трех до шести месяцев. По его словам, Arda должна помочь инженерам быстрее создавать сборочные линии для новых конструкций, в том числе для вооружений или дронов.

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Команда и планы

Макгрю присоединился к OpenAI в 2017 году и работал над способностями к рассуждению ранних моделей до запуска ChatGPT. В 2024 году он покинул компанию на фоне ряда уходов высокопоставленных сотрудников, среди которых были технический директор Мира Мурати и сооснователь и главный научный сотрудник Илья Суцкевер.

Среди сооснователей Arda также Августус Одена, участвовавший в создании Adept и ранее работавший в Google и Meta, а также бывшие инженеры Palantir Алекс Марк и Якоб Фрик. Для работы продукта стартап сочетает собственные модели, модели с открытым исходным кодом и часть передовых моделей.

Следующим направлением в дорожной карте Arda Макгрю назвал робототехнику. По его мнению, автоматизация фабрик может помочь вернуть в США часть производства и рабочих мест.

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