USA Today Co.与其旗下多家地方报纸对OpenAI提起诉讼，称该公司复制了数十万篇文章用于训练人工智能模型。该出版商要求OpenAI赔偿超过2.5亿美元的损失，The Verge报道。

出版商的指控

USA Today Co.在诉讼中称，OpenAI未经许可使用了其旗下出版物的材料。原告认为，这给其媒体造成了实际且持续的损害。

该出版商还表示，OpenAI的商业成功据称建立在大规模侵犯著作权的基础上。USA Today Co.称，OpenAI没有请求许可使用这些内容，而是利用这些材料创建了价值数千亿美元的产品。

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有哪些出版物加入

被纳入诉讼的出版物包括The Tennessean、Indy Star、The Columbus Dispatch、The Oklahoman以及其他地方报纸。OpenAI没有回应The Verge的置评请求。

这是针对OpenAI的一系列著作权诉讼之一。此前，The New York Times、The Intercept、CNET所有者Ziff Davis、CBC/Radio-Canada、Encyclopaedia Britannica、Merriam-Webster、The Seattle Times，以及由近400家地方报纸组成的联盟，均曾对该公司提出法律诉求。

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