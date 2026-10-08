USA Today подала позов проти OpenAI, вимагаючи понад 250 млн доларів — The Verge

USA Today Co. разом із кількома місцевими газетами, що їй належать, подала позов проти OpenAI через твердження, що компанія скопіювала сотні тисяч статей для навчання моделей штучного інтелекту. Видавець вимагає від компанії відшкодування збитків на суму понад 250 млн доларів, повідомляє The Verge.

Претензії видавця

У позові USA Today Co. стверджується, що OpenAI використала матеріали видань без дозволу. На думку позивача, це завдало його медіа реальної та тривалої шкоди.

Видавець також заявив, що комерційний успіх OpenAI нібито ґрунтується на масштабному порушенні авторських прав. За твердженням USA Today Co., OpenAI не зверталася по дозвіл на використання контенту, а використала матеріали для створення продуктів вартістю сотні мільярдів доларів.

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Які видання долучилися

Серед видань, включених до позову, — The Tennessean, Indy Star, The Columbus Dispatch, The Oklahoman та інші місцеві газети. OpenAI не відповіла на запит The Verge про коментар.

Це один із низки позовів щодо авторських прав проти OpenAI. Раніше судові претензії до компанії подавали The New York Times, The Intercept, власник CNET Ziff Davis, CBC/Radio-Canada, Encyclopaedia Britannica, Merriam-Webster, The Seattle Times, а також коаліція майже 400 місцевих газет.

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