USA Today Co. wraz z kilkoma należącymi do niej lokalnymi gazetami złożyła pozew przeciwko OpenAI, twierdząc, że firma skopiowała setki tysięcy artykułów do szkolenia modeli sztucznej inteligencji. Wydawca żąda od firmy odszkodowania w wysokości ponad 250 mln dolarów, informuje The Verge.

Roszczenia wydawcy

W pozwie USA Today Co. twierdzi, że OpenAI wykorzystała materiały należących do niej publikacji bez zezwolenia. Zdaniem powoda spowodowało to rzeczywistą i trwałą szkodę dla jego mediów.

Wydawca oświadczył również, że sukces komercyjny OpenAI rzekomo opiera się na zakrojonym na szeroką skalę naruszaniu praw autorskich. Według USA Today Co. OpenAI nie zwróciła się o zgodę na wykorzystanie treści, lecz użyła materiałów do stworzenia produktów wartych setki miliardów dolarów.

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Jakie publikacje dołączyły

Wśród publikacji objętych pozwem są The Tennessean, Indy Star, The Columbus Dispatch, The Oklahoman i inne lokalne gazety. OpenAI nie odpowiedziała na prośbę The Verge o komentarz.

To jeden z szeregu pozwów dotyczących praw autorskich przeciwko OpenAI. Wcześniej roszczenia prawne wobec firmy zgłosili The New York Times, The Intercept, właściciel CNET, Ziff Davis, CBC/Radio-Canada, Encyclopaedia Britannica, Merriam-Webster, The Seattle Times, a także koalicja prawie 400 lokalnych gazet.

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