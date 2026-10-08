USA Today Co. вместе с несколькими принадлежащими ей местными газетами подала иск против OpenAI, заявив, что компания скопировала сотни тысяч статей для обучения моделей искусственного интеллекта. Издатель требует от компании возмещения ущерба на сумму более 250 млн долларов, сообщает The Verge.

Претензии издателя

В иске USA Today Co. утверждается, что OpenAI использовала материалы изданий без разрешения. По мнению истца, это нанесло его медиа реальный и продолжительный ущерб.

Издатель также заявил, что коммерческий успех OpenAI якобы основан на масштабном нарушении авторских прав. По утверждению USA Today Co., OpenAI не обращалась за разрешением на использование контента, а использовала материалы для создания продуктов стоимостью в сотни миллиардов долларов.

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Какие издания присоединились

Среди изданий, включенных в иск, — The Tennessean, Indy Star, The Columbus Dispatch, The Oklahoman и другие местные газеты. OpenAI не ответила на запрос The Verge о комментарии.

Это один из ряда исков о нарушении авторских прав против OpenAI. Ранее судебные претензии к компании подавали The New York Times, The Intercept, владелец CNET Ziff Davis, CBC/Radio-Canada, Encyclopaedia Britannica, Merriam-Webster, The Seattle Times, а также коалиция почти 400 местных газет.

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