发现一颗从棕矮星吸积物质的恒星——ScienceDaily

一个国际天文学家团队在银河系中发现了ZTF J0440+2325系统，其中一颗低质量恒星正逐渐从附近的一颗棕矮星吸收物质。该系统距离地球约300光年。正如ScienceDaily报道，这是首次记录到低质量恒星主动从另一低质量天体吸积物质的案例。

87分钟的轨道

这项于10月5日发表在《Nature Astronomy》上的研究由麻省理工学院的科学家领衔。中央恒星的质量约为木星质量的85倍，而其伴星的质量约为25个木星质量。棕矮星是质量大于普通行星、但不足以维持恒星所特有的氢热核聚变的天体。

这颗棕矮星每87分钟绕该恒星完整运行一周，其整个轨道都可容纳在太阳直径范围内。天文学家最初在兹威基瞬变源巡天的数据中注意到该系统光变曲线异常的三角形形状。后续观测表明，系统中天体的运动不符合所谓具有中子星的“黑寡妇”双星系统情景。

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物质直接落到恒星上

计算机模拟显示，离开棕矮星的物质沿着直接通向恒星表面的轨迹移动。与黑洞或中子星不同，低质量恒星的表面积大得多，因此根据研究人员的计算，物质流会直接撞击其表面并形成一个炽热明亮的区域。

正是这一区域在棕矮星87分钟的轨道运动期间对观测者的可见性发生变化，解释了周期性的亮度变化和三角形信号。该团队估计，棕矮星的质量损失速率约为每年地球质量的十万分之一。尽管如此，由于伴星质量很大，这一过程可能持续数十万年，或可能持续数十亿年。

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