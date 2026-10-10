Виявлено зорю, що забирає речовину у коричневого карлика — ScienceDaily

Міжнародна група астрономів виявила в Чумацькому Шляху систему ZTF J0440+2325, у якій маломасивна зоря поступово забирає речовину у близького коричневого карлика. Система розташована приблизно за 300 світлових років від Землі. Як повідомляє ScienceDaily, це перший зафіксований випадок, коли маломасивна зоря активно акретує матеріал з іншого маломасивного об’єкта.

Орбіта завдовжки 87 хвилин

Дослідження, опубліковане 5 жовтня в Nature Astronomy, очолили науковці Массачусетського технологічного інституту. Центральна зоря має масу, приблизно у 85 разів більшу за масу Юпітера, тоді як маса її компаньйона становить близько 25 мас Юпітера. Коричневий карлик — об’єкт, масивніший за звичайну планету, але недостатньо масивний для підтримання термоядерного синтезу водню, характерного для зір.

Коричневий карлик робить повний оберт навколо зорі за 87 хвилин, а вся його орбіта вмістилася б у межах діаметра Сонця. Астрономи спершу звернули увагу на незвичну трикутну форму кривої блиску системи в даних огляду Zwicky Transient Facility. Подальші спостереження засвідчили, що рух об’єктів у системі не відповідає сценарію так званої подвійної системи «чорна вдова» з нейтронною зорею.

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Матерія падає просто на зорю

Комп’ютерне моделювання показало, що речовина, яка залишає коричневого карлика, рухається траєкторіями, що ведуть безпосередньо до поверхні зорі. На відміну від чорних дір або нейтронних зір, маломасивна зоря має значно більшу поверхню, тому потік речовини, за розрахунками дослідників, вдаряється прямо по ній і створює гарячу яскраву ділянку.

Саме ця ділянка, яка змінює видимість для спостерігача під час 87-хвилинного орбітального руху коричневого карлика, пояснює періодичні зміни яскравості та трикутний сигнал. Команда оцінила темп втрати маси коричневим карликом приблизно в одну стотисячну маси Землі на рік. Попри це, через значну масу компаньйона процес може тривати сотні тисяч років або потенційно мільярди років.

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