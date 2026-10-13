NASA шукає спосіб захистити місячні місії від небезпечних електричних розрядів — Space

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NASA шукає рішення проблеми накопичення статичного заряду на астронавтах під час перебування на Місяці. Через особливості місячного середовища скафандри можуть накопичувати електричний заряд, який потенційно здатен спричинити розряд під час контакту з космічним кораблем або іншим обладнанням. За розробку рішення агентство пропонує 150 тисяч доларів.

NASA оголосило конкурс серед партнерів у космічній галузі, спрямований на створення технології, яка допоможе захистити астронавтів та критично важливе обладнання від розрядів статичної електрики на Місяці, пише Space.

Космічне агентство оголосило конкурс «Lunar Grounding Challenge» («Вирішення проблеми заземлення на Місяці»), щоб уникнути ситуацій, коли астронавт на Місяці може перетворитися на ходячий високовольтний конденсатор. Призовий фонд становить 150 000 доларів.

NASA планує висадити на Місяці у 2028 році перших з 1972 року астронавтів у рамках місії «Артеміда-4». Моделювання показує, що на скафандрах астронавтів може накопичуватися електричний заряд через надлишок електронів (негативно заряджених частинок) порівняно з іонами (позитивно зарядженими частинками) у місячному середовищі.

Головний ризик пов’язаний із тим, що коли астронавт повертається на космічний корабель, той матиме невеликий позитивний заряд, що створить проблему під час наближення до нього негативно зарядженого астронавта.

Тому NASA оголосило конкурс серед партнерів у космічній галузі, які мають запропонувати технології, здатні запобігти, наприклад, виникненню електричної дуги, яка може пошкодити скафандр, спричинити загоряння в насиченій киснем атмосфері корабля або призвести до ураження струмом, що пошкодить обладнання.

Ця технологія має допомогти зняти електричний заряд з астронавта перед контактом із космічним кораблем. Вона має працювати в умовах екстремальних перепадів температур на поверхні Місяця та забезпечувати безпеку проведення до чотирьох виходів астронавтів на поверхню Місяця з посадкового модуля.

NASA не вказало конкретних термінів, коли ця технологія буде готова до використання астронавтами.

Джерело: Space

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