NASA ищет способ защитить лунные миссии от опасных электрических разрядов — Space

NASA ищет решение проблемы накопления статического заряда на астронавтах во время пребывания на Луне. Из-за особенностей лунной среды скафандры могут накапливать электрический заряд, который потенциально способен вызвать разряд при контакте с космическим кораблём или другим оборудованием. За разработку решения агентство предлагает 150 тысяч долларов.

NASA объявило конкурс среди партнеров в космической отрасли, направленный на создание технологии, которая поможет защитить астронавтов и критически важное оборудование от разрядов статического электричества на Луне, пишет Space.

Космическое агентство объявило конкурс «Lunar Grounding Challenge» («Решение проблемы заземления на Луне»), чтобы избежать ситуаций, когда астронавт на Луне может превратиться в ходячий высоковольтный конденсатор. Призовой фонд составляет 150 000 долларов.

NASA планирует высадить на Луне в 2028 году первых с 1972 года астронавтов в рамках миссии «Артемида-4». Моделирование показывает, что на скафандрах астронавтов может накапливаться электрический заряд из-за избытка электронов (отрицательно заряженных частиц) по сравнению с ионами (положительно заряженными частицами) в лунной среде.

Основной риск связан с тем, что когда астронавт возвращается на космический корабль, тот будет иметь небольшой положительный заряд, что создаст проблему при приближении к нему отрицательно заряженного астронавта.

Поэтому NASA объявило конкурс среди партнеров в космической отрасли, которые должны предложить технологии, способные предотвратить, например, возникновению электрической дуги, которая может повредить скафандр, вызвать возгорание в насыщенной кислородом атмосфере корабля или привести к поражению током, что повредит оборудование.

Эта технология должна помочь снять электрический заряд с астронавта перед контактом с космическим кораблём. Она должна работать в условиях экстремальных перепадов температур на поверхности Луны и обеспечивать безопасность проведения до четырёх выходов астронавтов на поверхность Луны из посадочного модуля.

NASA не указало конкретных сроков, когда эта технология будет готова к использованию астронавтами.

Источник: Space

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