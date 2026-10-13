Південна Корея створить офіс для координації інвестицій у чипи — Korea Herald

У Південній Кореї наступного тижня запрацює спеціальний офіс із питань політики у сфері напівпровідників. Він має прискорити великі інвестиції у виробництво чипів і посилити конкурентоспроможність галузі на тлі змагання США, Китаю та Японії за передові мікросхеми, повідомляє Korea Herald.

Координація інвестицій

Офіс на рівні генерального директора створять у структурі Міністерства торгівлі, промисловості та ресурсів. Реорганізацію у вівторок схвалив Кабінет міністрів. Нова структура відповідатиме за політику у сфері напівпровідників, координацію масштабних інвестицій і виконання нового закону про підтримку індустрії.

Одним із пріоритетів стане підтримка виробничих кластерів, у які Samsung Electronics і SK hynix, як очікується, сукупно вкладуть 800 трлн вон, або близько 595,5 млрд доларів. Йдеться про об'єкти в столичному регіоні Сеула та на південному заході країни.

Інфраструктура та закон

Офіс, який попередньо назвали Офісом підтримки інновацій і зростання напівпровідникової промисловості, об'єднає три підрозділи. Вони займатимуться політикою у сфері чипів, конкурентоспроможністю передових мікросхем, а також ланцюгами постачання матеріалів, компонентів і обладнання.

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Структура також координуватиме розвиток інфраструктури для великих напівпровідникових комплексів, зокрема питання електропостачання, водопостачання, транспорту та екологічних дозволів, які можуть затримувати будівництво й запуск виробництва. Окрему увагу приділять запланованому кластеру на південному заході Південної Кореї, покликаному диверсифікувати виробництво поза традиційними центрами поблизу Сеула.

Офіс стежитиме за виконанням спеціального закону про зміцнення та підтримку конкурентоспроможності напівпровідникової індустрії. Зокрема, він готуватиме національну стратегію конкурентоспроможності, забезпечуватиме роботу комітету високого рівня та визначатиме стратегічні напівпровідникові кластери. Законодавство створює основу для інвестиційних стимулів, інфраструктурних проєктів, досліджень, підготовки кадрів і безпеки ланцюгів постачання.

Міністр промисловості Кім Чон Гван заявив, що напівпровідники є важливою ланкою постачання для всіх галузей, зокрема штучного інтелекту, автомобілебудування та виробництва побутової техніки. За його словами, новий офіс підтримуватиме корпоративні інвестиції та технологічні інновації.

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