韩国将于下周启动一个半导体政策专门办公室。《韩国先驱报》报道称，该办公室旨在加快对芯片制造的大规模投资，并在美国、中国和日本争夺先进芯片的背景下提升行业竞争力。

投资协调

这一司局级办公室将设在产业通商资源部内阁下。内阁于周二批准了此次重组。新机构将负责半导体政策、协调大规模投资以及实施一项支持该行业的新法律。

其优先事项之一将是支持制造业集群。三星电子和SK海力士预计将合计向这些集群投资800万亿韩元，约合5955亿美元。相关设施位于首都首尔都市圈和该国西南部。

基础设施和法律

该办公室暂定名为半导体产业创新与增长支持办公室，将整合三个部门。这些部门将负责芯片政策、先进半导体的竞争力，以及材料、零部件和设备的供应链。

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该机构还将协调大型半导体园区的基础设施建设，包括电力供应、供水、交通和环境许可等问题，这些问题可能延误建设和投产。还将特别关注韩国西南部规划中的一个集群，该集群旨在使生产多元化，不再局限于首尔附近的传统中心。

该办公室将监督关于加强和支持半导体产业竞争力的特别法的实施。具体而言，它将制定国家竞争力战略，确保高级别委员会运作，并确定战略性半导体集群。该立法为投资激励措施、基础设施项目、研究、人才培养和供应链安全奠定了基础。

产业部长金正官表示，半导体是包括人工智能、汽车制造和家用电器生产在内的所有行业的重要供应环节。他说，新办公室将支持企业投资和技术创新。

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