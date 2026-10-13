伽马射线源或为中子星合并痕迹——《南华早报》

中国和美国研究人员推测，银河系中一个神秘的高能伽马射线源可能是两颗中子星极为罕见碰撞留下的残余。中国科学院和圣母大学研究团队的结论发表于尚未经过同行评审的 arXiv 预印本中，据《南华早报》报道。

重元素的可能来源

该研究的作者、来自中国科学院高能物理研究所的普兰蒂克·萨尔马赫领导的团队认为，这次合并可能发生在不到一千年前。他们表示，这一点可由该事件后可能遗留的发光云团较小的尺寸和较高的亮度看出。

中子星碰撞期间，原子和大量中子会被抛射出来。原子通过俘获中子，可以形成包括金、铂和铀在内的重化学元素。按照所述情景，此类碰撞后，残余物会坍缩成黑洞。

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研究人员指出，最初的闪光亮度可能与夜空中的木星相当，但持续时间不长，并在数日内消退。由于其位于天空遥远的南部，从中国、日本和欧洲将很难观测到它。同时，作者估计，该事件发生在距地球数千光年之外，不会对地球上的生命构成威胁。

将如何验证这一假设

该伽马射线源最初由位于纳米比亚的高能立体视场系统望远镜发现。它位于银河系盘面下方很远处，而大多数类似天体通常集中在盘面附近。此前，它曾被认为与一颗脉冲星或一颗普通超新星的残余有关，但附近没有发现脉冲星，也没有找到超新星残余特有的壳层。

中子星合并的解释可以通过寻找重元素放射性衰变产生的微弱伽马射线来验证。目前的技术对此灵敏度不足，但拟议中的中国 MeV Gamma-Ray Observatory 空间天文台有可能进行这类观测。天文学家还可借助南半球的大型望远镜，包括位于智利的维拉·鲁宾天文台，寻找被尘埃反射的初始闪光光回波。

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