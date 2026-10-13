Китайские и американские исследователи предположили, что загадочный источник высокоэнергетического гамма-излучения в Млечном Пути может быть остатком чрезвычайно редкого столкновения двух нейтронных звезд. Выводы команды из Китайской академии наук и Университета Нотр-Дам изложены в препринте на arXiv, который еще не прошел рецензирование, сообщает South China Morning Post.

Вероятный источник тяжелых элементов

Авторы работы во главе с Прантиком Сармахом из Института физики высоких энергий Китайской академии наук считают, что слияние могло произойти менее тысячи лет назад. По их словам, на это указывают небольшой размер и высокая яркость светящегося облака, которое могло остаться после события.

Во время столкновения нейтронных звезд выбрасываются атомы и большое количество нейтронов. Захватывая нейтроны, атомы могут образовывать тяжелые химические элементы, в том числе золото, платину и уран. После такого столкновения остатки, согласно описанному сценарию, коллапсируют в черную дыру.

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Исследователи отметили, что первоначальная вспышка могла быть по яркости сопоставима с Юпитером на ночном небе, но длилась недолго и угасла в течение нескольких дней. Ее было бы трудно увидеть из Китая, Японии и Европы из-за расположения далеко в южной части неба. В то же время, по оценке авторов, событие произошло в нескольких тысячах световых лет от Земли и не представляло опасности для жизни на планете.

Как будут проверять гипотезу

Гамма-источник впервые обнаружили телескопы High Energy Stereoscopic System в Намибии. Он расположен значительно ниже плоскости диска Млечного Пути, где обычно сосредоточено большинство подобных объектов. Ранее его связывали с пульсаром или остатком обычной сверхновой, однако поблизости не обнаружили пульсар, а также не нашли оболочку, характерную для остатка сверхновой.

Проверить версию о слиянии нейтронных звезд можно путем поиска слабого гамма-излучения от радиоактивного распада тяжелых элементов. Нынешняя техника для этого недостаточно чувствительна, однако такие наблюдения потенциально сможет провести предложенная китайская космическая обсерватория MeV Gamma-Ray Observatory. Астрономы также могут искать световое эхо первоначальной вспышки, отраженное пылью, с помощью крупных телескопов Южного полушария, в том числе обсерватории Веры Рубин в Чили.

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