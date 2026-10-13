Chińscy i amerykańscy badacze zasugerowali, że tajemnicze źródło wysokoenergetycznego promieniowania gamma w Drodze Mlecznej może być pozostałością po niezwykle rzadkim zderzeniu dwóch gwiazd neutronowych. Wnioski zespołu z Chińskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Notre Dame przedstawiono w preprincie na arXiv, który nie przeszedł jeszcze recenzji naukowej, informuje South China Morning Post.

Prawdopodobne źródło ciężkich pierwiastków

Autorzy pracy, na czele z Prantikiem Sarmahem z Instytutu Fizyki Wysokich Energii Chińskiej Akademii Nauk, uważają, że do zlania mogło dojść mniej niż tysiąc lat temu. Według nich wskazują na to niewielki rozmiar i wysoka jasność świecącego obłoku, który mógł pozostać po tym wydarzeniu.

Podczas zderzenia gwiazd neutronowych wyrzucane są atomy i duża liczba neutronów. Wychwytując neutrony, atomy mogą tworzyć ciężkie pierwiastki chemiczne, w tym złoto, platynę i uran. Po takim zderzeniu pozostałości, zgodnie z opisanym scenariuszem, zapadają się w czarną dziurę.

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Badacze zauważyli, że początkowy błysk mógł być pod względem jasności porównywalny z Jowiszem na nocnym niebie, lecz trwał krótko i zgasł w ciągu kilku dni. Byłby trudny do zaobserwowania z Chin, Japonii i Europy ze względu na położenie daleko w południowej części nieba. Jednocześnie, według oceny autorów, wydarzenie nastąpiło wiele tysięcy lat świetlnych od Ziemi i nie stanowiło zagrożenia dla życia na planecie.

Jak będą sprawdzać hipotezę

Źródło promieniowania gamma po raz pierwszy wykryły teleskopy High Energy Stereoscopic System w Namibii. Znajduje się ono znacznie poniżej płaszczyzny dysku Drogi Mlecznej, gdzie zwykle koncentruje się większość podobnych obiektów. Wcześniej łączono je z pulsarem lub pozostałością po zwykłej supernowej, jednak w pobliżu nie wykryto pulsara ani nie znaleziono powłoki charakterystycznej dla pozostałości po supernowej.

Wersję o złączeniu gwiazd neutronowych można sprawdzić poprzez poszukiwanie słabego promieniowania gamma pochodzącego z rozpadu promieniotwórczego ciężkich pierwiastków. Obecna technika nie jest do tego wystarczająco czuła, jednak takie obserwacje potencjalnie mogłoby przeprowadzić proponowane chińskie obserwatorium kosmiczne MeV Gamma-Ray Observatory. Astronomowie mogą również poszukiwać echa świetlnego początkowego błysku odbitego od pyłu za pomocą dużych teleskopów na półkuli południowej, w tym Obserwatorium Very Rubin w Chile.

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