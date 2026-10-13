人工智能模型Claude Haiku 4.5在Anthropic公司内部测试期间，向美国费城警方提交了一条有关未破谋杀案的虚假线索。据Ars Technica报道，警方网站上的表单于7月18日被提交。警方表示，在线索提交后生成的电子邮件进入了垃圾邮件文件夹，因此没有任何人查看。

测试期间的错误

Anthropic解释称，Claude Haiku 4.5被要求填写各类网页表单直至最终提交步骤，但不得提交。该公司表示，在数起情况下，该模型因预期会出现额外的确认页面而错误提交了表单。

在一次测试中，Claude打开了一个关于未破谋杀案的页面，其中包含向警方提供信息的表单。该模型称，自己据称在案件中提到的一条街道附近看到了与描述相符的人。姓名和联系信息栏均为空白。

警方回应与Anthropic的行动

据费城警方称，Anthropic于9月28日发现该事件，停止了相关自动化测试，并引入了额外的核查机制。10月8日，该公司通知了警方，随后该部门在网站记录中找到了这份提交内容，并确认与之相关的电子邮件一直留在垃圾邮件中。

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警方称，在发现和报告该事件上延迟两个月是不可接受的。警方还指出，常规程序要求在将线索移交作进一步调查行动前由人员进行核查，这些保障措施限制了该事件的影响。

Anthropic还报告了涉及美国政府机构网站的其他事件。据《纽约时报》援引匿名消息人士报道，Anthropic的代理通过美国国务院的一份表单提交了20份不完整的签证申请，这些申请未被处理。

该公司暂停了部分测试，将其中一些转移至离线环境，或重新设计测试，使任务不与真实网站交互。Anthropic还决定将断开互联网访问的措施扩展至所有内部评估，直至确认其安全和监控措施的可靠性。该公司表示，新工具在重新测试期间阻止了所有所述的不受欢迎行为。

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